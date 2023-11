12 novembre 2023, a 43 anni dallo storico sorvolo su Saturno. Che ora perde gli anelli

Firenze, 12 novembre 2023 – Fu Galileo Galilei il primo uomo a scoprire Saturno, col suo telescopio, in una notte d’estate del 1610. Trecento anni dopo, esattamente il 12 novembre del 1980, la sonda spaziale Voyager I della Nasa compì il suo passaggio più ravvicinato a questo pianeta. Questo primo storico sorvolo servì a trasmettere alla Terra le prime immagini ad alta risoluzione. Nel corso degli anni lo si è studiato meglio, arrivando a conclusioni sorprendenti. Si è scoperto ad esempio che Saturno non ha sempre avuto i suoi caratteristici anelli, anzi, un tempo era un pianeta ‘nudo’. Lo hanno confermato i dati dei passaggi ravvicinati della sonda Cassini, che ha concluso l’esplorazione del ‘pianeta degli anelli’ durata 20 anni. Giove e Saturno, spesso accomunati, non sono in realtà così simili. Gli anelli di Saturno sarebbero piuttosto “giovani”, avendo, come hanno spiegato gli scienziati, meno di un miliardo di anni. La sua struttura interna, presenta inoltre stratificazioni e attività differenti da Giove: più che gemelli dunque, i due pianeti sono risultati cugini. Ma c’è di più: fra 100 milioni di anni Saturno non sarà più il 'Signore degli anelli' del Sistema solare. Il pianeta è infatti destinato a perdere il suo 'tesoro', ovvero i suoi iconici anelli, perché sta risucchiando con troppa bramosia le loro particelle di ghiaccio e polveri. Lo sta facendo al massimo della velocità prevista in base alle osservazioni delle missioni Voyager degli anni settanta, confermate anche dagli ultimi dati della sonda Cassini.

I calcoli indicano che la 'pioggia' di particelle che cade dagli anelli su Saturno fa precipitare una quantità di acqua che potrebbe riempire una piscina olimpionica in mezz'ora. Considerando solo questo fenomeno, il sistema degli anelli sarebbe destinato a scomparire nel giro di 300 milioni di anni, ma nella realtà bisogna tener conto anche di un altro fattore osservato dalla sonda Cassini, e cioè la caduta di materiale degli anelli sull'equatore del pianeta: questo farebbe accorciare l'aspettativa di vita degli anelli a meno di 100 milioni di anni, una bazzecola rispetto all'età del pianeta che supera i 4 miliardi di anni. È certamente difficile immaginare il Sistema solare senza gli anelli di Saturno, ma secondo gli esperti bisogna abituarsi all'idea che rappresentino solo un fenomeno passeggero. Nati probabilmente 100 milioni di anni fa, questi anelli ghiacciati sarebbero già a metà della loro 'vita'. "Siamo fortunati di poter vedere il sistema di anelli di Saturno – sottolineano gli scienziati -. Se gli anelli sono temporanei, probabilmente abbiamo appena perso l'occasione di vedere sistemi di anelli giganti anche su Giove, Urano e Nettuno". Nasce oggi Anne Hathaway nata il 12 novembre del 1982 a New York. L'attrice diventata celebre per il suo ruolo nel film ‘Il diavolo veste Prada’ accanto a Meryl Streep, oggi spegne 41 candeline. Ha raggiunto la fama internazionale all'inizio del duemila per i ruoli da protagonista in diversi film, da Pretty Princess a Interstellar, passando per I segreti di Brokeback Mountain e Amore & altri rimedi. Nel 2013 si è aggiudicata l'Oscar come migliore attrice non protagonista per il ruolo di Fantine nel film Les Misérables. Star del cinema e icona della moda ha detto: “È così sconvolgente sentire l'età erroneamente identificata come un ostacolo alla crescita personale. Preferirei che la celebrassimo per il dono che è. Per me, è un privilegio emozionante invecchiare e avere l'opportunità di imparare di più su se stessi. Spero che le persone si sentano sempre entusiaste di esplorare il proprio potenziale”.