Arezzo, 24 novembre 2023 – Sarà un “Natale Spaziale” quello targato 2023 a Castiglion Fiorentino. A partire dall’illuminazione e dagli allestimenti del centro storico che saranno declinati a tema “spazio”, con pianeti, satelliti, planetari, stelle e luci ovunque. Le strade si trasformano in galassie di luci e arredi celesti, mentre piazza del comune ospiterà delle installazioni mozzafiato con pianeti, sole e luna.

“L’idea” – spiega il vice sindaco, Devis Milighetti, - “è quella d’incentivare la promozione del territorio affinchè sempre più turisti scelgano Castiglion Fiorentino per le loro festività incentivando, così, il commercio di vicinato”.

Lo spazio con i suoi pianeti saranno, quindi, il “fil rouge” del cartellone natalizio che prenderà il via proprio da venerdì 1 dicembre con la “Fabbrica di Cioccolato”, laboratorio di cioccolato, laboratori per bambini e artisti di strada, a partire dalle ore 15.30 nel centro storico fino a domenica 3 dicembre.

Nel primo fine settimana ci sarà spazio anche per la consueta “Cena di Beneficenza”, venerdì 1 dicembre ore 20.30 alla Polisportiva di Montecchio Vesponi, oltre che agli appuntamenti culturali con le presentazioni di libri al Museo Civico e alle Santucce. Divertimento assicurato anche per i più piccoli con l’iniziativa “Nati per Leggere” alla Biblioteca Comunale, in programma domenica 2 dicembre alle ore 17.00.

Due gli appuntamenti con l’atteso “Presepe Vivente”, domenica 17 dicembre e quello tradizionale previsto per il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre. Non mancheranno le visite di Babbo Natale, durante tutto il mese di dicembre, ma anche quella della simpatica “Befana”, il 6 gennaio alle ore 9.30 presso la Palestra degli Scolopi, con la “sua” colazione.

Il 9 dicembre alle ore 17 presso Sala San Michele – Palazzo Comunale, si parlerà della storia della cosmografia con la conferenza a cura di Fausto Casi dal titolo “Tra Cielo e Terra”, prevista anche l’esposizione di strumenti antichi.

E infine, sabato 16 dicembre alle ore 17 presso la Palestra degli Scolopi sarà di scena la “Banda dello Zero Spreco”, iniziativa portata avanti in collaborazione con Aisa Impianti.

È iniziato il conto alla rovescia per la festa che riscalda i cuori, quella più amata e più festeggiata nel mondo, che a Castiglion Fiorentino “vuole rappresentare anche l’occasione per riflettere sui veri valori del Natale dove la famiglia è al centro della società” conclude il vice sindaco, Devis Milighetti.

--