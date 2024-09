Sant’Andrea omaggia San Francesco e ricorda la Giostra di Pertini

Arezzo, 23 settembre 2024 – Il Quartiere di Porta Sant’Andrea dà il via ad un lungo programma di festeggiamenti in occasione della conquista della 39esima Lancia d’Oro.

Il primo appuntamento in calendario è l’omaggio a San Francesco d’Assisi nel ricordo degli 800 anni dalle stimmate: sabato 28 settembre, alle ore 10, una delegazione in costume storico con il trofeo della Giostra si recherà al Comune di Chiusi della Verna, dove sarà accolta dal sindaco Giampaolo Tellini per i saluti istituzionali.

Dal piccolo Municipio la compagine bianco verde si metterà in cammino fino al Santuario della Verna, attesa dal padre guardiano fr. Guido Fineschi. Arrivati nel luogo di preghiera tra i più conosciuti al mondo, figuranti e quartieristi entreranno nella Cappella delle Stimmate per la Preghiera e la Benedizione di San Francesco. La cerimonia si concluderà con il pranzo nella foresteria (sold out) e una visita ai luoghi sacri cari al “poverello di Assisi”. Per maggiori informazioni contattare il 329 2610458.

Domenica 29 settembre, invece, il Quartiere di Porta Sant’Andrea ricorderà la vittoria della giostra straordinaria corsa alla presenza di Sandro Pertini, indimenticato Presidente della Repubblica, nei 40 anni da quella data storica.

Dopo un’introduzione del dottor Luca berti - oggi consulente storico della Giostra e all’epoca addetto stampa di Ducci - alle ore 21.30 nella Sala d’Armi “Enzo Piccoletti” sarà proiettata la versione rimasterizzata della “Giostra del Presidente” com’è stata chiamata da allora. Quella edizione, voluta dal sindaco Aldo Ducci, fu vinta da Porta Sant’Andrea il 29 settembre 1984 con i giostratori Vincenzo Verità e Martino Gianni, rettore era il commendator Giuseppe Municchi e capitano Carlo Fardelli. A oggi è l’unica Giostra che si è corsa alla presenza di un Capo dello Stato.

Nel salone, per tutta la durata dell'evento, saranno esposti alcuni documenti d’archivio e l’album fotografico di quella Giostra. A conclusione sarà fatto un brindisi. L’iniziativa è aperta a tutti i quartieristi e appassionati di Giostra.

I festeggiamenti per la conquista della trentanovesima Lancia d’Oro proseguiranno con il Te Deum di ringraziamento, in programma venerdì 4 ottobre alle ore 21:00, e con l’attesissima Cena della Vittoria che si svolgerà sabato 12 ottobre alle ore 20:30 all’Arezzo Fiere e Congressi. (Tutti i dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni).