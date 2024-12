Arezzo, 21 dicembre 2024 – Sant’Andrea, giovedì 26 dicembre il quarantaquattresimo “Tombolone di Natale”. Per il Cenone di Capodanno è già sold out

Al Quartiere di via delle Gagliarde i tradizionali appuntamenti natalizi nella Sala d’Armi “Enzo Piccoletti”. Gli auguri del rettore Maurizio Carboni.

Giovedì 26 dicembre 2024, come vuole la tradizione di Santo Stefano, si terrà la quarantaquattresima edizione del “Tombolone di Natale”, appuntamento che dal 1979 richiama a Palazzo San Giusto quartieristi di tutte le età, desiderosi di condividere insieme una serata di gioia e spensieratezza.

Dalle ore 21 nella sala d’armi “Enzo Piccoletti” grandi e piccini potranno dedicarsi alle tombole con ricchi premi in natura fino al “Tombolone”, che vedrà come primo premio un buono acquisto di 200 euro. Al termine brindisi di auguri. Il Quartiere parteciperà, con parte dell’incasso, alla campagna della Fondazione “il Cuore Si Scioglie” per raccolta fondi da destinare a favore per aiutare insieme a UNHCR (Agenzia ONU per i Rifugiati) le popolazioni colpite dalle guerre.

Martedì 31 dicembre, invece, il gran finale è con il cenone di Capodanno per il quale c’è già il tutto esaurito da tempo. Cibi e vini della Tradizione fino al brindisi di mezzanotte

“Ai nostri soci, quartieristi e alla cittadinanza - commenta il rettore Maurizio Carboni – rinnovo anche quest’anno i migliori auguri di un Buon Natale e felice anno nuovo, da parte mia e di tutta la dirigenza di Porta Sant’Andrea.”