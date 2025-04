Arezzo, 11 aprile 2025 – Sansepolcro partecipa alle celebrazioni per la Liberazione di Alfonsine

Anche quest’anno, il gonfalone del Comune di Sansepolcro, insieme alla sezione locale dell’ANPI e con la presenza del Presidente del Consiglio Comunale Antonello Antonelli, ha preso parte, nella mattinata del 10 aprile 2025, alle celebrazioni ufficiali per la liberazione di Alfonsine (RA).

La cerimonia, organizzata in memoria della storica data del 10 aprile 1945, ha voluto onorare il sacrificio e il coraggio dei partigiani e delle popolazioni che lottarono per la libertà.

A ottant’anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, la partecipazione di Sansepolcro a questo appuntamento rappresenta un gesto di vicinanza e memoria, volto a rinnovare i valori di democrazia, giustizia e libertà che hanno segnato il percorso della nostra Repubblica. Fra i tanti comuni presenti alla cerimonia, gradito è stato anche l’incontro con i rappresentanti della vicina Città di Castello.

Il Comune di Sansepolcro ringrazia il Comune di Alfonsine per l'accoglienza e per aver mantenuto viva una commemorazione così significativa per la storia nazionale e per le relazioni tra territori uniti da un passato condiviso.