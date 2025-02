Sanremo, in giuria c’è anche Radio Effe

Arezzo, 11 febbraio 2025 – C’è un po’ di Arezzo a decidere l’esito della 75° edizione del Festival di Sanremo. Quest’anno, per la prima volta, Radio Effe, unica emittente in tutta la provincia, sarà in Giuria. La Giuria della Radio prende infatti il posto della Giuria Demoscopica tra le tre componenti di voto del Festival della Canzone Italiana. Obiettivo quello di valorizzare le emittenti locali che hanno confermato nel tempo un forte radicamento territoriale.

Direttore Polo Pacielli, proprio come ha fatto e sta facendo Radio Effe da quasi 50 anni?

“Si siamo stati scelti e selezionati tra le 100 radio di tutta Italia per importanza di storicità. Era, infatti, il 13 ottobre del 1976 quando Radio Effe a Foiano della Chiana, iniziò le sue trasmissioni. Molti sono i conduttori radiofonici e dj, giornalisti ed inviati sportivi che si sono alternati negli anni all’interno della programmazione radiofonica”.

Quale il compito a cui la Radio sarà chiamata?

“Il nostro contributo in Giuria sarà sicuramente attivo, il nostro lavoro sul territorio nel tempo ci ha portato a grandi risultati sino a questo riconoscimento a livello nazionale. Partecipare alla Giuria delle Radio per Sanremo 2025 è l’ennesima conferma della qualità del nostro impegno in tutti questi anni di trasmissioni, dove si sono formati e hanno operato tantissimi professionisti della radiofonia italiana, molti dei quali con esperienze in radio a livello nazionale. Il Festival di Sanremo si terrà da oggi a sabato 15 febbraio, mentre la Giuria delle Radio avrà il ruolo di votare da mercoledì a sabato sostituendo la giuria demoscopica ed avrà un peso importantissimo sulla votazione finale. Si tratta di un gruppo di circa 100 emittenti, tra cui i grandi network e alcune locali che hanno la massima rappresentanza sul territorio italiano. Tra queste ci sarà anche Radio Effe, scelta dalla Rai/Notosandaggi tramite il Core Com”.

Una bella emozione e una grande responsabilità…

“Dopo essere stati selezionarti, abbiamo avuto la conferma ufficiale venerdì scorso. Domani partirò per Sanremo dove sarò per tutta la settimana, è la mia prima volta una grande emozione e un sogno che si realizza da direttore di radio. Era la mia speranza riuscire ad arrivare a Sanremo scelti per la storicità della radio”.

Questa settimana quindi sintonizzandosi su Radio Effe in FM 89.200, e in streaming www.radioeffe.it, ci saranno tanti collegamenti dal Festival?

“Durante il mio ruolo di giurato in sala stampa non potrò fare video, vige la massima segretezza sul voto, ma durante la giornata sarò in giro alle conferenze e a caccia dei vari artisti. Faremo dei collegamenti alla radio durante la settimana e avremo una finestra quotidiana su Sanremo”.

Quanto pesano i brani di Sanremo nel palinsesto che viene trasmesso queste settimane in radio?

“Ogni anno, come per la maggior parte delle radio, oltre ai successi vari, visto l’impatto mediatico concentrato su Sanremo durante questa settimana, almeno l’80% delle canzoni che gireranno saranno dedicate al Festival. Come sempre ogni anno anche radio Effe metterà ad alta rotazione nel periodo del Festival e del post Festival i prodotti di Sanremo”.