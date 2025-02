San Valentino, gli appuntamenti da non perdere in Toscana

Firenze, 11 febbraio 2025 – Celebrare l’amore in tutte le sue forme. Questo l’intento delle iniziative portate avanti da varie città toscane in onore di San Valentino, giornata dedicata agli innamorati. Idee regalo originali, soggiorni da sogno ed eventi all’insegna dell’arte e della cultura: ecco una carrellata degli appuntamenti da non perdere.

Cosa regalare?

Martedì 11 febbraio al Conventino Letterario di Firenze è previsto per le 19 il workshop “Crea il tuo regalo di San Valentino”: un’idea creativa e unica per stupire il o la propria partner con un regalo fuori dagli standard tradizionali.

Sempre nel capoluogo, Made in Sipario propone una collezione di regali solidali dedicata proprio alla Giornata: fatti a mano e pensati per dare voce alla propria generosità, oltre che per far parte di un progetto nuovo e inclusivo.

Infine, Manifattura Tabacchi, uno dei principali progetti di rigenerazione urbana in Italia, offre ai visitatori speciali proposte da regalare nel giorno più romantico dell’anno. Dall’abbigliamento agli accessori, fino ad attimi di benessere e esperienze per il tempo libero: negli spazi della Factory si possono trovare regali unici e originali per sorprendere chi si ama e idee per poter trascorrere romantici momenti insieme.

Soggiorni romantici

In occasione della Giornata dell’amore, Terme di Saturnia Natural Destination diventa il rifugio perfetto per condividere un momento di benessere speciale con la propria metà. Dai soggiorni romantici alle cene gourmet, fino ai trattamenti SPA, il Resort propone esperienze indimenticabili, pensate per rigenerare corpo e mente in un’atmosfera di puro incanto.

San Valentino al museo

Per parlare d’amore 5 musei e biblioteche toscani espongono 265 cartoline Mail-Art arrivate da tutto il mondo per festeggiare il giorno degli innamorati. Il Progetto Passion Love, ideato dal Museo dell'Amore, viene esposto per 30 giorni al Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi (Lu), alla Fondazione Jorio Vivarelli di Pistoia, alla Casa Museo Leonetto Tintori e alla Casa Museo Francesco Datini a Prato; infine, alla Biblioteca Filippo Buonarotti di Firenze.

Per un San Valentino all’insegna della cultura, la Fondazione Musei Senesi, in collaborazione con con la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala e Vernice Progetti Culturali, organizza una tappa speciale dedicata all’amore del progetto “Vis-à-Vis” Parole in dialogo con la mostra “Costellazioni. Arte italiana 1915-1960”. L'appuntamento è per venerdì 14 febbraio alle 18 al Santa Maria della Scala, dove Matteo Tasca, giovane voce emergente nel panorama poetico italiano, presenterà la sua prima raccolta poetica, intitolata Un Giorno di Festa ed edita da Industria & Letteratura.

Infine, nel cuore di Firenze, Palazzo Medici Riccardi apre le sue porte per un’esperienza unica, dedicata alla celebrazione dell’amore in una cornice di straordinaria bellezza. In un’atmosfera sospesa nel tempo, la Cappella dei Magi accoglierà le coppie che desiderano vivere questa magica serata con una visita ed un concerto esclusivo a cura de La Filharmonie, all’interno del celebre capolavoro di Benozzo Gozzoli. La serata continuerà con un esclusivo brindisi nella Galleria terrena, dove nel 1469 Clarice Orsini organizzò il banchetto in occasione delle nozze con Lorenzo il Magnifico. A coronare l’evento, ogni coppia sarà immortalata in una fotografia, un ricordo prezioso di una serata vissuta in uno dei luoghi più affascinanti di Firenze.

Le destinazioni toscane più ambite

Secondo gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it, piattaforma specializzata in viaggi esperienziali, il movimento turistico degli italiani per San Valentino è in crescita: quest’anno, infatti, un milione di italiani si metteranno in viaggio e metà di loro sceglierà una città d’arte. Nel podio della Top-10 del tour operator tre città italiane: Roma, Venezia e Firenze.

Tra i luoghi più romantici in Italia in cui poter trascorrere San Valentino “La Scala del Romanticismo” segnala al terzo posto della classifica Piazzale Michelangelo a Firenze, che con 444 recensioni su Tripadvisor si conferma “una delle viste più suggestive per chi cerca un tramonto romantico sulla città”. Al settimo posto si inserisce poi la Torre di Pisa. Sempre a Firenze abbiamo poi al 14esimo posto la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, al 21esimo Ponte Vecchio e al 23esimo La Galleria degli Uffizi.