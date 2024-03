San Giovanni, otto nuove fermate per il trasporto pubblico locale

Arezzo, 27 marzo 2024 – Saranno 8 le nuove fermate previste per il trasporto pubblico locale. Il servizio, in vigore da giovedì 4 aprile, prevede l’aggiunta delle soste in piazza Ignazio Silone al Porcellino, in via Gaetano Pilati al Bani, in via don Luigi Sturzo, incrocio via della Costituzione sempre al Bani, nel Lungarno Don Minzoni, nei pressi del ponte Sandro Pertini, lungo la Nuova Sp 69 alle Caselle, in via Lungarno Guido Reni, davanti all'azienda Ivv e via Leonardo da Vinci una all’inizio della strada e l’altra nei pressi dell’incrocio con via Piero della Francesca. Questa mattina il sindaco Valentina Vadi ha effettuato un giro di prova in autobus per prendere visione del rinnovato itinerario progettato dalla ditta Citec Italia srl. Le nuove fermate sono state previste per rendere il percorso più agile e funzionale e venire incontro alle richieste dei cittadini.

“Un progetto di potenziamento e implementazione del trasporto pubblico locale – le parole del sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi – sicuramente molto importante, studiato per dare risposte precise ai cittadini che chiedevano fermate ai due estremi della città: una nel quartiere del Porcellino e l’altra alle Caselle. Accanto a queste due nuove fermate, ne sono state previste altre cinque significative lungo l’intero tragitto. Questo progetto di revisione e razionalizzazione della corsa della ‘navetta bianca’, fortemente voluto dall’Amministrazione, consente, nello stesso tempo orario, di percorrere in maniera più fluida il territorio comunale. Un ulteriore passo in avanti nell’ottica di favorire sempre più la mobilità sostenibile (a fianco di altre scelte compiute in questi anni che hanno visto soprattutto il potenziamento della rete ciclabile) e valorizzare il Tpl urbano”.

Il servizio autobus (introdotto nel 2017) collegherà adesso, in maniera razionale, tutti i quartieri di San Giovanni Valdarno, dalle periferie al centro storico toccando i principali luoghi di interesse: poste, stazione, ospedale, supermercati e cimitero.

Le fermate, disposte in tutti i quartieri, sono riconoscibili da un segnale col logo del servizio. Le corse saranno effettuate con il comodo minibus, climatizzato e con pedana per disabili.

Grazie a nuovi dispositivi, sarà anche possibile pagare il biglietto a bordo con carte di credito e bancomat; inoltre i possesori di titolo di viaggio Miv (Muoversi in Valdarno) potranno usufruire anche del Tpl cittadino.

Per vedere il posizionamento delle nuove fermate e il nuovo percorso è on line la sezione del sito internet del comune dedicata al Tpl urbano all’indirizzo https://www.comunesgv.it/vivere-san-giovanni/trasporto-pubblico-locale/trasporto-pubblico-locale-tutto-quello-che-ce-da-sapere/

Il servizio autobus è attivo tutto l’anno (giorni feriali) con 6 corse al giorno (3 mattina e 3 pomeriggio) dal lunedì al venerdì alle ore 8:53, 9:53, 10:53, 14:53, 16:53, 17:53 con partenza dal Porcellino. Il sabato viene effettuato lo stesso percorso, un giro ogni ora dalle 8:53 alle 12:53.