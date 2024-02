Salvini: 'Giù le mani dalle nostre forze dell'ordine'

Pisa, 25 febbraio 2024 – "E' giusto analizzare se si è fatto tutto quello che si doveva, anche i poliziotti non sono robot, sono uomini e donne, non è accettabile che le centinaia di migliaia di persone in divisa che garantiscono sicurezza e democrazia vengano tirate in ballo nella contesa politica. Giù le mani dalla forze dell'ordine". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando alla scuola di partito della Lega, con riferimento agli scontri alla manifestazione di Pisa.

"Quello che non posso accettare è la messa all'indice della polizia italiana come un corpo di biechi torturatori. Se uno va in piazza con tutti i permessi, senza sputare, insultare, minacciare non ha nessun tipo di problemi.

Bene ha fatto Piantedosi, faremo tutti gli accertamenti del caso". Ha sottolineato Salvini che sulla dichiarazione del presidente della Repubblica ha detto: "Le parole di Mattarella si leggono ma non si commentano".

"Certo che è sempre meglio che non ci siano scontri", aggiunge poi. "Poliziotti e carabinieri sono quotidianamente vittime di violenza fisica e verbale, anche in quella piazza Io se mio figlio andasse in piazza a urlare 'sbirro c...e' poi se la dovrebbe vedere con me. Chi mette le mani addosso a un poliziotto o un carabiniere è un delinquente”