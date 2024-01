Salutati durante l'ultimo Consiglio Comunale due dipendenti comunali andati in pensione Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale il sindaco di Castiglion Fiorentino Agnelli ha consegnato a Manuela Bernardini e Luciano Ghiottini una targa simbolica in segno di riconoscenza per gli anni di onorato servizio a favore della comunità castiglionese