Arezzo, 17 maggio 2025 – Salone del libro di Torino: Premio per Denny Bonicolini, prof. della scuola media Cesalpino

Arturo Vannino nel Pesce Innamorato di Leonardo Pieraccioni, falegname per lavoro e scrittore per passione, è l’eterno secondo al premio letterario a Badia a Settimo.

Poi l’incontro con l’editrice Benincasa cambia il corso della sua vita e il suo libro di favole per bambini vende milioni di copie raggiungendo il primo posto in tutta Europa.

Daniel Blov è lo pseudonimo di Denny Bonicolini, classe 1980, docente di Lettere presso la scuola media Cesalpino di Arezzo.

Un professore amatissimo da tutti i suoi studenti.

Professore per lavoro ma anche attore, regista e scrittore talentuoso.

Terminati gli studi al liceo linguistico, si iscrive alla facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo dove studia letteratura e arti dello spettacolo, laureandosi con il massimo dei voti nel 2009.

Durante gli anni degli studi universitari, viaggia molto all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, dove studia recitazione e prende anche parte a spettacoli del circuito Off-Broadway.

In Italia prende ugualmente parte a lavori musicali, teatrali e persino cinematografici e televisivi.

Ha pubblicato un libro dal titolo “La storia in scena: percorsi del teatro di narrazione”, un saggio sulla scia del grande successo del teatro di narrazione dagli anni Ottanta fino agli giorni nostri.

Dopo un'esperienza negativa con una casa editrice diventa molto scettico e spaventato: difficile districarsi nel complicato mondo dell’editoria.

Poi l’incontro con BookSprint Edizioni e la pubblicazione del romanzo “L’ora del tradimento”.

E improvviso arriva il prestigioso secondo posto al concorso dedicato agli inediti degli scrittori esordienti presso lo stand F66 “Autori Italiani” al Salone del Libro di Torino in corso di svolgimento.

Ecco che la storia del prof. Bonicolini sembra davvero assomigliare a quella del Pesce innamorato! Arturo “Pieraccioni” Vannino scriveva favole per bambini, il prof. Bonicolini scrive un appassionante thriller dal respiro internazionale.

Stefano Gherardi è infatti un brillante avvocato che conduce una vita apparentemente perfetta, circondata da una famiglia come tante e immersa in un'agiata condizione economica.

Un giorno conosce Nina, un'intraprendente donna d'affari, che potrebbe aiutarlo a risollevare le sorti dell'azienda di cui lui è consulente legale, finanziando la ricerca di un nuovo carburante alternativo. Tutto sembra andare secondo i piani, fino a quando non si ritrova improvvisamente coinvolto in una spirale di intrighi e tradimenti, che lo vedranno anche implicato in un terribile omicidio.

Giochi di potere e di rivalsa che dimostrano quanto siano labili e delicati i rapporti umani.

“Un libro che parla di una famiglia come tante che di colpo si ritrova coinvolta in uno scandalo – puntualizza il prof. Bonicolini - uno scandalo che svelerà una serie di intrighi e di interessi politici ed economici internazionali. I rapporti umani sono al centro del racconto affrontando il tema di quanto sia difficile tener fede alle promesse e di come sia facile tradire sé stessi e gli altri”.

“Per fare gli scrittori ci sono due esercizi fondamentali: leggere e scrivere molto – interviene la Dirigente scolastica Sandra Guidelli – sono davvero felice del premio conseguito dal prof. Bonicolini al Salone del Libro di Torino. Scrivere è viaggiare senza bagagli e sono certa che il professore saprà trasmettere ai suoi studenti le emozioni provate in questo incredibile viaggio che è stata la scrittura del suo romanzo”.