Saldi estivi: in Toscana si parte il 6 luglio

Firenze, 4 aprile 2023 – Inizieranno il 6 luglio i saldi estivi in Toscana. A deciderlo, la Regione Toscana attraverso una delibera di giunta approvata su impulso dell'assessore all'Economia, Leonardo Marras. Gli sconti dureranno 60 giorni. La Regione, venendo incontro alle richieste delle associazioni nazionali di categoria, ha deciso di procedere in deroga: l'avvio in origine era infatti previsto per sabato primo luglio. Una data giudicata troppo anticipata dalle categorie, le cui istanze sono state prontamente raccolte dall'assessore.