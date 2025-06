Arezzo, 18 giugno 2025 – Sabato 21 Giugno il Toscana Pride a Prato

Anche Arcigay Arezzo alla manifestazione toscana dell'orgoglio LGBTQIA+

“Abbattiamo i muri, tessiamo futuri” è il claim del Toscana Pride 2025 che quest’anno si terrà nella città di Prato Sabato 21 Giugno, con ritrovo dalle ore 16.00 in piazza del Mercato.

L’associazione Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo è parte del Comitato promotore Toscana Pride sin dal 2016 e anche quest’anno, oltre a dare un contributo all’organizzazione tramite proprie persone volontarie, parteciperà alla grande parata di Sabato prossimo con un “carro” realizzato in collaborazione con Arcigay Siena Movimento Pansessuale. A lanciare le rivendicazioni del documento politico, tra una canzone pop ed una coreografia, ci saranno Roxie Lux - nuova Drag Queen aretina - e Andrea - anima del WhyNot Arezzo – ad occuparsi della musica invece Rondo e Roberta!

Per partecipare alla grande parata del Toscana Pride, l’associazione organizza un pullman che farà servizio andata e ritorno da Sansepolcro, passando poi per Arezzo e il casello A1 Valdarno, destinazione Prato! Le prenotazioni sono ancora possibili scrivendo a [email protected] o sui canali social dell’associazione.

Oltre alla Regione Toscana, sono diversi anche i Comuni dell’aretino che ad oggi hanno patrocinato la manifestazione: Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Talla e Terranuova Bracciolini, mentre altri stanno ancora definendo l’adesione.

La partenza del grande corteo è fissata alle ore 16.00 da Piazza del Mercato Nuovo e la parata terminerà in Piazza Santa Maria delle Carceri. “Scendiamo per le strade per resistere alla crociata ideologica intrapresa dal Governo contro le persone transgender e le famiglie omogenitoriali - ha affermato Lalique Chouette, portavoce politica della manifestazione -. Una persecuzione vera e propria che non si ferma davanti a niente. Oggi più che mai, è necessario mobilitarsi, partecipare, definirsi antifascista nei discorsi, nelle pratiche, nelle alleanze. Perchè essere antifascisti vuol dire stare dalla parte di chi resiste, e quindi, senza ambiguità, dalla parte del popolo palestinese. Proprio quando ci viene negata la libertà di manifestare, noi ce la prendiamo al grido: 'Abbattiamo i muri, tessiamo futuri', perché crediamo nella capacità dei Pride di unire le persone rifiutando il suprematismo colonialista e ogni forma di aparthaid”. In un momento storico in cui le persone queer rappresentano l’imprevisto da stigmatizzare, il mostro da mettere alla gogna, il bersaglio dell’odio e della violenza - anche istituzionale – il Toscana Pride celebra la potenza delle tante identità che compongono l’universo arcobaleno, l’accoglienza come pratica politica e la bellezza della diversità dei corpi.

Il documento politico: Affettività e famiglie, contrasto alle discriminazioni, educazione alle differenze, salute, prevenzione e benessere, autodeterminazione, lavoro, diritti umani e diritti queer nel mondo, territori, ambiente e sostenibilità sono i temi intorno a cui ruota il documento politico del Toscana Pride che nasce dall’esigenza di riaffermazione e tutela dei percorsi delle persone LGBTQIA+*, in particolare le persone transgender e intersessuali, e delle famiglie omogenitoriali. Un atto politico di resistenza nei confronti di un governo oscurantista e repressivo che mette in discussione i principi della nostra stessa Costituzione. Una presa di posizione e di parola netta nel segno della laicità, dell’antifascismo, dell’antisessismo, dell’antirazzismo, del pacifismo, dell’anti-classismo, della giustizia sociale e della lotta transfemminista e intersezionale al patriarcato e all’odio.

Official party: dopo la parata la grande festa del Toscana Pride si sposterà a Pistoia nel Parco di Montuliveto. Ospite d’eccezione BigMama. Tra gli ospiti attesi anche Vergo, Mydrama e Yosef. Dalle ore 20.00 in poi è stato allestito un intero villaggio con area food, show, dj set. Il pride show avrà inizio alle ore 22 e vedrà esibirsi oltre alle guest sopracitate le migliori drag queen della scena Toscana: Ava Hangar e la famiglia del The Shade (Panthera Virus, The Rusry Bat, Bianca Munera Wutang), Monella Rai e Yona is Rich dalparty Gloria, Christine Lacroix, Robyn Folie, Magika Kontessa e Dalidame. Concucono La Marchesa e Marco il Giallino. Per questo evento è previsto un biglietto di ingresso.

Tutte le informazioni dettagliate su www.toscanapride.eu