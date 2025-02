Ruba un camper dal parcheggio dell’aeroporto di Firenze: fermato in autostrada e denunciato

Montecatini (Pistoia), 26 febbraio 2025 – La Polizia Stradale ha denunciato un cittadino colombiano resosi responsabile del furto di un camper in sosta nel parcheggio dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze.

Una pattuglia della Stradale, durante la consueta vigilanza dell'autostrada A11, ha controllato un camper. Agli esperti poliziotti è balzato subito all'occhio lo strano "font" dei caratteri alfanumerici identificativi delle due targhe del veicolo e hanno deciso, così, di approfondire gli accertamenti tecnici. La veloce indagine ha portato gli agenti alla conclusione che entrambe le targhe erano state alterate per eludere la reale identificazione del mezzo, risultato sottratto a un uomo, in quel momento all'estero, che lo aveva posteggiato alcuni giorni prima all'interno del parcheggio a pagamento dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. Gli operatori della Polstrada, quindi, insieme agli omologhi della Polizia di frontiera aerea di Firenze, hanno acquisito e analizzato le immagini delle telecamere di video-sorveglianza dell'aeroporto fiorentino, riuscendo, così, ricostruire minuziosamente le fasi del furto e della successiva alterazione delle targhe e individuando, in fine, il responsabile del furto, un cittadino colombiano attualmente detenuto presso la casa circondariale di Pistoia.