Rotary San Casciano Chianti: oltre 26mila euro di service nell’annata 2023-2024

Impruneta, 29 giugno 2024 – Si sono riuniti nella Tenuta Ruffino a Poggio Casciano i soci del Rotary Club San Casciano Chianti, per celebrare il passaggio del tradizionale collare dalla presidente uscente Caterina Pulselli al nuovo presidente Stefano Gallastroni. All'evento hanno partecipato numerose autorità rotariane e tre sindaci del Chianti fiorentino: Riccardo Lazzerini (Impruneta), Paolo Sottani (Greve in Chianti) e Stefano Baroncelli (Barberino Tavarnelle). La cerimonia è stata inaugurata con un momento di grande emozione quando la presidente uscente ha ricordato la figura di Massimiliano Pescini: "Un pensiero non può non andare a un grande amico che ci ha lasciato, Massimiliano Pescini, che rimarrà per sempre nei nostri cuori. Ringrazio tutti per l’appoggio e la fiducia, che spero di aver ricompensato con le opere del club". Pulselli ha poi donato una targa ricordo a Marina Nesi, compagna del consigliere regionale recentemente scomparso, presente insieme alla figlia Giulia, e ha poi presentato i numerosi traguardi raggiunti durante la sua annata, evidenziati anche attraverso la proiezione di un video realizzato dai ragazzi del Rotaract San Casciano Chianti "L’anno appena trascorso, ricco di esperienze, emozioni ed entusiasmo, mi ha arricchita umanamente e culturalmente. Insieme a tutti i soci che hanno contribuito fattivamente e mi hanno sostenuta con la loro partecipazione, siamo riusciti a realizzare molti service in continuità con quanto già fatto dai miei predecessori. Il club si è arricchito di nuovi soci che hanno aggiunto entusiasmo e slancio, ma soprattutto abbiamo tagliato il traguardo più importante: la ricostituzione del Rotaract, formato da un gruppo di ragazzi ventenni guidati da Giorgia Somigli, che darà un futuro florido al club. Importantissima è stata la collaborazione con le istituzioni che abbiamo aiutato a realizzare importanti progetti". Tra i molti service, sono stati ricordati quelli a favore della Misericordia di Impruneta, della Pubblica Assistenza di Tavarnuzze, della scuola Penny Wirton e del Carnevale Sancascianese. La cifra totale ammonta ad oltre 26.000 euro. Durante la serata sono stati consegnati sei Paul Harris Fellow a soci che si sono particolarmente distinti per il loro impegno: Francesco Facchini, Andrea Salvetti, Simone Dal Pino, Tommaso Bisori, Matteo Benvenuti e Caterina Pulselli. Dopo il passaggio del collare, il nuovo presidente, Stefano Gallastroni, ha presentato la squadra che lo accompagnerà nella sua annata: "È un onore rappresentare ognuno di voi. Avrò bisogno di tutti senza esclusione. Ringrazio i sindaci presenti dai quali ho già ricevuto massima disponibilità". La serata si è conclusa con la consegna di alcuni attestati a quei soci che si sono particolarmente distinti nel corso dell’anno trascorso.