Natale di solidarietà per il Rotary Firenze Est

Firenze, 26 dicembre 2023 – Una festa gioiosa e partecipata quella con cui il Rotary Club Firenze Est ha chiuso l’anno 2023, allietata dalla presenza di tanti bambini che la presidente Sandra Manetti ha voluto invitare all’Hotel Mediterraneo per festeggiare insieme ai genitori e a due simpatici elfi di Babbo natale.

Attenzione alla diversità e sensibilità nei confronti di quelle realtà solidali che, sul nostro territorio, abitualmente si prendono cura di persone che necessitano di empowerment e protezione. Questo il motto dell’annata rotariana capitanata da Manetti, un motto che ha ispirato non soltanto l’operato del Club in questi mesi, ma anche la serata degli auguri.

Erano infatti presenti la vice presidente Alina Flores Alvarado e Nelly Espitia dell’Associazione Nosotras, impegnata nell’empowerment della donna e contro ogni forma di discriminazione e violenza nei suoi confronti, per la quale nel corso della serata è stata fatta una raccolta fondi grazie alla lotteria di fine anno. A esser messi in palio sono stati principalmente premi realizzati artigianalmente dalla Cooperativa Sociale Made in Sipario, composta da artisti con disabilità intellettiva.

Ad opera loro è anche il calendario 2024, con i disegni realizzati il 30 settembre scorso dai bambini presenti al Family Day del Rotary Firenze Est, ospitato da Anffas. Il ricavato di questo service è stato destinato all’Associazione Finestra di Jacopo, impegnata nella raccolta di giocattoli, materiale di prima necessità e didattico per bambini in difficoltà.

Ma il magico intreccio solidale tra associazioni e service che ha animato la serata con autentico spirito natalizio non finisce qui: ad Anffas sono stati due defibrillatori in memoria dei coniugi Zerauschek, recentemente scomparsi, grazie anche al contributo del Rotaract Club Firenze Est e del Distretto Rotary 2071.

Alla serata, che si è conclusa con un brindisi alle future, imminenti attività filantropiche dei soci, hanno partecipato anche il past Governatore Nello Mari, il presidente Vittorio D’Oriano e Paolo Vannini di Anffas, Elisa Psqualetti e Cecilia, Francesca e Filippo Zerauschek. Caterina Ceccuti