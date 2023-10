“Rotariani allo sbaraglio”: al Teatro Le Laudi una corrida solidale contro la Poliomielite

Firenze, 27 ottobre 2023 – È stata divertente, spumeggiante e, soprattutto, impregnata di un forte senso di solidarietà la prima edizione della particolarissima corrida “Rotariani allo sbaraglio", che si è svolta al Teatro Le Laudi di Firenze nonostante le mille difficoltà legate al traffico cittadino paralizzato da una fuga di gas in Piazza Libertà. A partecipare all'iniziativa sono stati cinque Rotary fiorentini – nello specifico i Club Firenze, Firenze Est, Firenze Nord, Firenze Ovest e Firenze Sud -, accompagnati dai rispettivi Rotaract, che si sono affrontati e sfidati tra loro con il fine ultimo di raccogliere fondi da destinare al grande progetto internazionale portato avanti dalla Rotary Foundation: “End Polio Now”. L'ambizioso obiettivo, perseguito peraltro in collaborazione con i coniugi Gates, è l'eradicazione dal pianeta della Poliomielite. Ad aprire la serata è stato un doveroso omaggio al giornalista Fabrizio Borghini, sempre vicino e solidale alle iniziative rotariane; i presidenti dei cinque Club sono poi saliti sul palco per ricordare l’importanza del progetto contro la Poliomielite.

“Sono enormi i progressi ottenuti da quando è stata lanciata l'iniziativa globale per l'Eradicazione della Polio – hanno commentato i presidenti -. Per cominciare una riduzione del 99,9% dei casi di malattia causati dal poliovirus selvaggio; inoltre, 3 miliardi di bambini sono stati immunizzati grazie alle vaccinazioni; 125 Paesi in cui la Poliomielite era endemica sono stati ridotti a due - Afghanistan e Pakistan -, con il virus contenuto in pochi distretti e province. Anche un solo caso, però, purtroppo rappresenta la vita di un bambino stravolta per sempre da una malattia terribile. Per questa ragione i soci del Rotary devono mantenere la promessa: non ci fermeremo fino a quando nessun bambino rischierà di provare gli effetti paralizzanti della Poliomielite”. Al via, poi, lo spettacolo: chi si è esibito suonando uno strumento musicale, chi ha prestato la propria voce cantando o recitando dei brani, chi alla fine si è lanciato in un'esibizione di danza.

Due i fuori concorso: Gianluca Truppa, che ha presentato un riuscitissimo Renato Zero, e il giovane, talentuoso attore Filippo Lai. A condurre la scoppiettante serata è stato Alessandro Masti, dinanzi ad un pubblico che senza sforzo è rimasto incollato alla sedia fino a mezzanotte per conoscere il vincitore ma, soprattutto, per applaudire tutti i concorrenti. La serata è stata vinta dal Duo Double e X Sounds, presentato dal Rotary Firenze Ovest e formato da Edoardo ed Enrico Orofino, che si sono esibiti coinvolgendo il pubblico in due pezzi cantati su una base karaoke. Una serata leggera e piacevole che lancia un bel segnale di collaborazione e condivisione da parte dei Rotary fiorentini.