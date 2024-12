Rondine Cittadella della Pace: un gesto per fare la differenza ad Arezzo Città del Natale 2024

Arezzo, 6 dicembre 2024 – In occasione di Arezzo Città del Natale 2024, Rondine Cittadella della Pace, in collaborazione con Fondazione Arezzo InTour e ConfCommercio, rinnova il suo impegno per costruire una rete di sostegno alla pace. L’iniziativa non rappresenta solamente un viaggio tra luci e tradizioni natalizie, ma un invito a compiere un gesto concreto di solidarietà.

Nel magico percorso di Arezzo Città del Natale, dai mercatini tirolesi alla suggestiva Fortezza, i visitatori potranno ricevere dei gadget natalizi pensati per rendere ancora più unico il periodo delle feste e sostenere un percorso di formazione dedicato a giovani studenti di tutto il mondo, futuri ambasciatori di pace per creare un futuro migliore.

Tra questi gadget, la cartolina di auguri di Rondine Cittadella della Pace per inviare un pensiero alle persone care, il segnalibro di Natale perfetto per le letture invernali, e il biglietto di auguri da condividere. Questi piccoli doni, rappresentano un messaggio di unione e speranza, perfettamente in linea con lo spirito di Rondine e della manifestazione.

La Piazzetta del Vischio, immersa nella cornice del Prato di Arezzo tra la Fortezza e il grande giardino che anima il mercato delle Arti, quest’anno si presenta in una veste ancora più suggestiva. Un angolo dedicato alle riflessioni serene e alla scoperta culturale, che invita i visitatori a esplorare non solo le tradizioni natalizie, ma anche alcune delle destinazioni simbolo di pace e spiritualità.

Proprio nella Piazzetta del Vischio sarà possibile conoscere meglio il progetto World House per giovani leader di pace provenienti da Paesi in guerra, che mira a promuovere un futuro libero dai conflitti armati. Al termine del percorso, questi ragazzi torneranno nei loro Paesi con strumenti concreti per trasformare i conflitti in opportunità di dialogo e sviluppo.

Il Natale ad Arezzo non è dunque solo meraviglia: è anche un’occasione per fare la differenza.

Ogni contributo rappresenta un passo verso un futuro migliore, dove la pace diventa una realtà tangibile. Rondine, con il suo metodo unico, crea un ambiente in cui la conoscenza reciproca si trasforma in speranza e riconciliazione, dando nuova luce al significato del Natale.

Venite a vivere la magia di Arezzo Città del Natale 2024, lasciatevi avvolgere dalle emozioni di un luogo straordinario e scegliete di donare la pace. Perché quest’anno, il regalo più grande è la speranza per un #nataledipace.