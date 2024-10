Arezzo, 17 ottobre 2024 – Grazie alla vasta rete di relazioni di fiducia e alla collaborazione di lunga data con Kon Group e la Fondazione Kon, l’associazione Rondine Cittadella della Pace si presenta alla città di Milano. Avrà infatti un suo ufficio di rappresentanza nella sede meneghina di Kon in Largo Augusto, 8.

“Un’opportunità preziosa per diffondere ancora di più il messaggio di pace e trasformazione creativa del conflitto”, afferma il presidente di Rondine, Franco Vaccari. “Siamo profondamente grati a tutti gli amici di Kon e in particolare a Francesco Ferragina. Ancora una volta, Rondine spicca un volo più alto grazie alla forza di relazioni vere e sincere. E quelli che non lo sanno sono invitati a venire, a tornare, perché quello che si fa a Rondine è un artigianato, non è un'industria, è un artigianato relazionale”. Continua il Presidente Vaccari: “Un luogo dove arrivano ragazzi segnati da storie di guerra, di dolore, di fallimenti. Dove tendere la mano al nemico è un'esperienza che dà il segno del fallimento. Invece proiettare nel futuro un dolore condiviso, insieme alla persona che viene dalla stessa tragedia, è gesto di grande coraggio che apre alla meraviglia dell’umano. Abbiamo bisogno di non essere disumani e di non far crescere questo clima di odio, di contrapposizione, di radicalizzazione. Noi siamo al servizio di questo, e lo facciamo perché sono questi giovani che ci insegnano che è possibile”.

Ha dato il benvenuto all’inaugurazione Francesco Ferragina, presidente e uno dei fondatori del gruppo Kon: “A me piace pensare che Rondine possa volare a Milano. Non esiste un posto in Italia in cui ci possa essere una migliore accoglienza e una maggiore sensibilità rispetto ai temi che affronta. Noi abbiamo creduto tanto in Rondine da subito: ha coinvolto tutti noi sia come professionisti che, soprattutto, come persone. Riteniamo che il messaggio di Rondine sia importantissimo da diffondere e quindi abbiamo pensato che l’Associazione potesse essere testimonial di alcune delle nostre iniziative. Sono molto felice di offrire la nostra sede per ospitare Rondine.” Nell’occasione, Ferragina è stato nominato Ambassador di Rondine “per il suo instancabile impegno nel diffondere il Metodo Rondine nel mondo aziendale”.

Ospite d’onore la Senatrice a vita, Liliana Segre da sempre vicina a Rondine e al suo lavoro per il dialogo tra i popoli. Nel suo saluto ha ricordato il primo incontro con il Presidente Franco Vaccari a Camaldoli, ormai più di vent’anni fa, e la scoperta emozionante dell’esistenza della Cittadella della Pace che volle subito visitare. “E io, quando vidi Rondine e capii questa per me utopica idea di far diventare tutti fratelli, rimasi sconvolta. Cioè, faticavo a crederci. Sì, rimasi sbalordita perché era una realtà che non credevo che si potesse neanche immaginare”. Così la Senatrice nel dipanare il racconto di una lunga amicizia che passa anche da quell’incontro ad Arezzo nel 2012 con 4500 studenti, fino al dono, proprio a Rondine, della sua ultima testimonianza pubblica il 9 ottobre del 2020. "Sì – conclude Liliana Segre – non ho mai fatto più una testimonianza pubblica, mi sentivo che lì, vicino all’arena dedicata alla mia amica Janine e quel posto dove si cerca di far diventare amici i nemici... era il posto per me."

Presenti, inoltre, tanti amici e sostenitori, a partire dal Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Mons. Andrea Migliavacca. Non è mancato l’intervento di una di giovane milanese, Rita, che ha avuto l’opportunità di studiare a Rondine per imparare ad abitare il conflitto partecipando al Quarto Anno Rondine: “Quando sono arrivata non avevo neanche capito di avere bisogno di Rondine. Oggi so che era effettivamente quello di cui avevo bisogno, per andare in profondità dentro di me e nelle relazioni con gli altri. Rondine mi ha permesso di imparare a leggere la realtà in cui vivo”.

E oggi già un nuovo appuntamento milanese per Rondine, chiamata a premiare le imprese di pace nell'ambito dei “Sustainability Awards” promossi proprio dal Gruppo Kon con Elite e la main partnership di Azimut. La quarta edizione del Premio, oggi a Palazzo Mezzanotte, è tesa a favorire un incremento della cultura della sostenibilità nel sistema imprenditoriale italiano attraverso la valorizzazione delle buone pratiche e degli imprenditori che hanno fatto della sostenibilità il driver dello sviluppo strategico della propria azienda.