Arezzo, 30 luglio 2024 – Riprendono i lavori nella Ciclopista dell’Arno a Ponte a Poppi.

“Oggi è un bel giorno per il Casentino! In campagna elettorale avevo indicato il completamento della Ciclopista dell'Arno come fondamentale – ha spiegato il neo presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino Federico Lorenzoni - e dopo un mese di intensa attivita' con il Genio Civile, il direttore dei lavori, l'impresa affidataria e il Rup, posso finalmente annunciare, dopo 421 giorni di sospensione, la ripresa dei lavori!

Si tratta di un grande risultato per il quale mi sono impegnato davvero notte e giorno!”

E’ con queste parole che il neo presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino Federico Lorenzoni annuncia la ripresa dei lavori nella Ciclopista dell’Arno, nel tratto di Poppi, dopo oltre un anno di stop. Un risultato promesso in campagna elettorale per il quale Lorenzoni ha spiegato di aver lavorato duramente. Il verbale di ripresa dei lavori indica febbraio 2025 come data di ultimazione dei lavori che già in questi giorni hanno ripreso il via, ma vorrei essere prudente e sperare che nella prossima estate potremo percorrerla. Infine Lorenzoni ha ottenuto dal Genio Civile anche la promessa di un prossimo intervento di manutenzione in loc. San Paolo, punto soggetto ad erosione dove la ciclopista è interrotta da diversi mesi.