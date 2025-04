Arezzo, 11 aprile 2025 – Rinnovato il sostegno alle famiglie anghiaresi: torna il contributo “Una tantum” per i genitori.

L’amministrazione comunale di Anghiari rinnova il bonus genitorialità per le famiglie con bambini nati dal 07.04.2024 al 22.04.2025, tuttavia il contributo economico non sarà più erogato sotto forma di buoni spesa, ma verrà versato direttamente alle famiglie che presentano i requisiti e che ne fanno richiesta, per ogni figlio rientrante nella categoria indipendente dalla situazione economica e reddituale del nucleo familiare. L’ammontare del contributo UNA TANTUM è di € 200.

L’amministrazione comunale quindi rinnova il suo impegno al fianco delle famiglie con un contributo che rappresenta un messaggio di sostegno e un invito a combattere la denatalità grazie anche alla vicinanza delle istituzioni.

È possibile presentare la domanda tramite SPID o CIE collegandosi alla sezione “Istanze Online” nel sito del Comune di Anghiari (AR) https://comune.anghiari.ar.it/servizi/servizio-dettaglio/3384521 entro il 22.04.2024 alle ore 23:59. Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza per ogni figlio. L’ammissione avviene a seguito di celere istruttoria da parte dell’ufficio Servizi sociali che verificherà il possesso dei requisiti richiesti.

È possibile richiedere ulteriori informazioni all’ufficio servizi sociali tel. 0575-789522 int. 501 dalle 9.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, oppure richiedere informazioni al seguente indirizzo e-mail [email protected]

“Oltre al contributo economico il prossimo 17 maggio alle famiglie interessate sarà dedicata come già l'anno scorso una occasione di festa presso il Giardino di Campo alla fiera - ha spiegato l’assessore Laura Taddei - L'accoglienza gioiosa dei nuovi nati cittadini anghiaresi e il plauso ai loro genitori è doverosa da parte dell'amministrazione comunale. In una società in cui assistiamo ad un inesorabile invecchiamento della popolazione a causa della denatalita' che svuota le nostre scuole e mette in crisi tutte le attività connesse - ha concluso Taddei - vogliamo fare un ringraziamento alle giovani coppie e un attestato di benvenuto ai nuovi bambini della nostra comunità. Alle nuove generazioni è affidata la speranza che i nostri borghi continuino ad esistere e progredire!”