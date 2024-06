Rectruiting day alla Menci di Castiglion Fiorentino

Arezzo, 4 giugno 2024 – Sono iniziate oggi per terminare intorno al 20 giugno le selezioni per partecipare al corso di formazione gratuita per saldatura Mig/Mag organizzato dall’agenzia Randstad presso l’azienda castiglionese “Menci S.p.A.”

“Saranno dai 10-12 i partecipanti al corso che partirà il 24 giugno e durerà 3 settimane per 120 ore di formazione” spiega Mariana Santoianni, account manager di Randstad filiale di Arezzo che aggiunge “prevalentemente sarà incentrato sulla pratica anche se è prevista una parte teorica legata al disegno meccanico e alla sicurezza sul lavoro”.

Quello in programma in questo mese sarà il sesto corso di formazione che si svolgerà allo stabilimento castiglionese. “Nelle 5 precedenti edizioni sono stati coinvolte circa 40 persone e tante di loro lavorano ancora alla Menci; sapere che molte persone tramite questo corso siano riuscite a trovare stabilmente un impegno ci riempie di orgoglio. Grazie a questo tipo di corsi i partecipanti acquisiscono una specializzazione che diventa il viatico anche per altre opportunità lavorative” afferma Marianna Santoianni, account manager di Randstad – filiale di Arezzo.

“Oggi è una giornata importante perché questi corsi di specializzazione possono darci un slancio per poter sviluppare i nostri piani di crescita. Ci troviamo difronte ad una mancanza cronica di manodopera, quindi, spesso non riusciamo a soddisfare le esigenze dei nostri clienti perché non riusciamo a trovare né saldatori né montatori e verniciatori; quindi ben vengano giornate come queste e speriamo che i risultati arrivino” conclude Marco Menci, presidente della Menci S.p.A.

Per chi volesse ancora partecipare alle selezioni può sia telefonare allo 0575 1485611 – sia mandare una email [email protected],

--