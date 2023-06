Reacto Erp, il software gestionale aretino che sfida i grandi del settore

Arezzo, 26 giugno 2023 – Già scelto da numerosi clienti su tutto il territorio nazionale – oltre che da importanti aziende del territorio – il software gestionale Reacto si propone come soluzione ideale per le imprese dei più diversi settori e dimensioni, che vogliono digitalizzare e ottimizzare risorse e processi.

"Reacto è stato sviluppato con l'obiettivo di offrire alle aziende una soluzione gestionale completa eppure su misura per le esigenze del cliente", afferma Massimiliano Sorcinelli, CEO e co-founder di Quantico. "Siamo orgogliosi di come Reacto si stia posizionando oggi sul mercato: un ERP affidabile, in grado di competere con i big player del mercato, pensato per supportare le imprese italiane nell’era delle sfide digitali. Reacto ERP è un vero e proprio ecosistema gestionale che migliora l’operatività e facilita le decisioni, portando benefici all’intera strategia di crescita aziendale".

Il progetto Reacto è nato oltre dieci anni fa dalla passione e dall’esperienza dei soci fondatori dell’azienda, tutti aretini: oltre a Massimiliano Sorcinelli, Marco Pancini, Ugo Viti, Simone Pucci e Luca Omizzolo. Una scommessa che si può ritenere vinta, dal momento che oggi conta un nutrito team di developers e system engineers e, da gestionale su misura, si è trasformato in una suite ERP completa, in grado di competere con i prodotti leader di mercato. Ad ulteriore conferma del valore e dell’affidabilità del proprio software, nel 2020 Quantico è entrata a far parte di AssoSoftware, l’Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale, aderente a Confindustria.

Nell’ultimo biennio, anche alla luce del trend positivo nella diffusione dei software ERP in Italia –+14% in Italia secondo l’ultimo report diffuso da Osservatori PoliMi e AssoSoftware – Reacto è diventato centrale nel piano di sviluppo strategico di Quantico. Questa centralità si sta traducendo, ad oggi, in una concreta campagna di investimento sul prodotto stesso e sua distribuzione commerciale, oltre che sul recruiting di varie figure professionali (con nuove assunzioni sia nell’area IT e sviluppo che commerciale).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web dedicato www.reacto.software.