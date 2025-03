30 marzo, il giorno del Rally in Toscana: accade in Val d'Orcia

Firenze, 30 marzo 2025 – Il Comune di San Casciano dei Bagni si prepara a ospitare il Rally della Val d’Orcia, evento imperdibile per gli appassionati di motori. Giunto alla sua sedicesima edizione, il rally è organizzato dall’associazione Radicofani Motorsport e coinvolge, oltre al Comune di San Casciano dei Bagni, anche quelli di Radicofani e Sarteano. La manifestazione, valida per il Campionato Italiano Rally Terra e per quello Storico, offrirà spettacolo e competizione tra le suggestive strade della Val d’Orcia, attirando piloti e appassionati da tutta Italia. Il programma ha previsto un primo momento ieri, con lo ShakeDown a Celle sul Rigo, lungo la Strada di Cammattole. Una sessione di test in cui i piloti hanno avuto la possibilità di mettere a punto le vetture prima della competizione ufficiale.

L’appuntamento principale per San Casciano dei Bagni è oggi, quando il territorio sarà protagonista con la Prova Speciale San Casciano dei Bagni-Fighine. Il primo passaggio è previsto per le 10:39, mentre il secondo avverrà nel pomeriggio, alle 15:03. Questa gara, che metterà alla prova l’abilità e la resistenza dei piloti su un tracciato tecnico e spettacolare, comporterà la chiusura delle strade interessate, compresa la SP321 in corrispondenza dell’incrocio in ingresso a San Casciano dei Bagni, dalle 9:39 alle 13:10 e successivamente dalle 14:00 alle 17:30. Per ridurre i disagi e garantire la mobilità, sono stati predisposti percorsi alternativi. Chi proviene da Sarteano potrà raggiungere San Casciano attraverso due opzioni: la prima prevede il passaggio per Radicofani e la SR2 Cassia, con deviazione per Trevinano prima di arrivare a destinazione; la seconda segue la Strada Provinciale della Montagna, passando per Piazze, Palazzone, Fabro e Allerona.

Per chi arriva dall’autostrada A1, l’uscita consigliata è Fabro, da cui si potrà proseguire per Allerona, Trevinano e infine San Casciano. Infine, chi viaggia sulla SR2 Cassia potrà accedere al paese tramite la SP 51, direzione Trevinano/San Casciano dei Bagni. Gli orari di apertura e chiusura delle strade interessate sono stati stabiliti dall’ordinanza della prefettura. Si informa inoltre che la SP41 di Trevinano, da domenica 30 marzo, è riaperta al traffico a senso unico alternato, con divieto ai mezzi di peso superiore a 3.5 tonnellate.