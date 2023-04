Ragazzi di campagna. Lezioni teoriche e stage nella scuola per pastori

Stia (Arezzo), 23 aprile 2023 - Primo giorno di scuola per pastori. A Stia, in provincia di Arezzo, sono partite le lezioni teoriche del progetto Life ShepForBio, cofinanziato dall’Unione Europea, che ha come obiettivo quello di creare un ricambio generazionale per la pastorizia (mestiere che rischiava di scomparire) e di conservare habitat naturali come praterie e pascoli. Dietro ai banchi delle Officine Capodarno, otto aspiranti pastori, selezionati tra ben 167 candidati provenienti da tutta Italia. I vincitori sono cinque maschi e tre femmine. Marco Sozzi, 20 anni di Varese, Gemma Pandolfi 25 anni e Maria Alejandra Chaves di 26 anni, entrambe di Firenze, Cosimo Guarducci 22 anni di Laterina (Arezzo), Giovanni Manfredi 29 anni di Reggio Emilia, Rachele Agostini 28 anni di Poppi (Arezzo), Louis von Saint Paul 34 anni di Reggello (Firenze), Federico Rubino 22 anni di Bolzano. Particolari le loro storie, accomunate dal desiderio di fuggire dalle città e vivere in mezzo alla natura.

Louis Von Saint Paul è nato a Monaco di Baviera e a sei anni è arrivato a Reggello con la mamma e non si è più staccato da questa terra. Marco Sozzi fa già il pastore transumante e passa la vita dietro alle pecore, dormendo in camper. Cosimo Guarducci ha lasciato il liceo scientifico per lavorare in campagna e guidare trattori, mentre Gemma Pandolfi, una laurea in tasca, sogna di allevare capre.

"Vorrei allevare capre nella zona del Pratomagno. All’inizio da sola, poi magari in collaborazione con altre persone o aziende. Spero tanto che questa scuola e lo stage negli allevamenti del Parco del Casentino mi possano fornire le nozioni per poter partire con una mia attività", spiega. Rachele ha le idee chiare. "Ho vissuto sette anni in Galles per specializzarmi sui cani da pastore. Ho lavorato in fattorie e collaborato con aziende agricole casentinesi. Ho già nove pecore in un terreno di famiglia. Ma voglio allargare l’attività e produrre formaggio". Gli studenti saranno impegnati nei fine settimana di aprile e maggio in lezioni teoriche con personale qualificato messo a disposizione dal partenariato del progetto composto da Dream Italia e da altri dieci partner.

Alla parte teorica seguirà lo stage di un mese in aziende agricole del Parco del Casentino. La scuola per pastori è stata presentata ieri dal sindaco di Pratovecchio Stia Nicolò Caleri, dal presidente del Parco delle Foreste Luca Santini, da Marcello Miozzo e Tommaso Campedelli di Dream Italia. In video conferenza Marco Niccolai, presidente della Commissione Aree Interne della Regione Toscana. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha inviato un saluto ai giovani. Agli aspiranti pastori sono stati regalati gilet in Panno Casentino - tessuto d’eccellenza della vallata aretina - realizzati da Tessilnova e portati ad Officine Capodarno da Claudio Grisolini, al timone di un progetto di filiera della lana legato alla storica attività ereditata dal padre.