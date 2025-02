Arezzo, 25 febbraio 2025 – “Quasi mezzo milione per i più fragili”. L’impegno di Confartigianato Arezzo

La soddisfazione del Segretario Alessandra Papini "Un straordinario risultato raggiunto attraverso le nostre realtà, Universo Sociale Onlus e Ancos"

“Il nostro intento è quello di operare nel territorio non solo come associazione di categoria, ma come soggetto in grado di contribuire ai bisogni dei cittadini meno fortunati”. Con queste parole Alessandra Papini, segretario di Confartigianato Imprese Arezzo, commenta i risultati ottenuti attraverso Universo Sociale Onlus e Ancos. “In cinque anni abbiamo ottenuto il risultato di ben 437.000 euro destinati a progetti di assistenza domiciliare ed educativa oltre ad importanti donazioni”.

Universo Sociale Onlus è un'associazione senza scopo di lucro, iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus,che promuove l'integrazione sociale e il benessere della comunità, gestendo servizi sociali, assistenziali, educativi, sanitari e di formazione, sia direttamente che in convenzione. Ancos realizza progetti dedicati al volontariato, allo sport, alla cultura, alle attività sociali, per rispondere ai bisogni ed alle esigenze della persona e della famiglia.

Le due realtà di Confartigianato dedicate all’impegno sociale, hanno organizzato tante iniziative e investito tante risorse per attività sociali legate al sostegno e all’assistenza a famiglie disagiate. Con Universo Sociale Onlus la raccolta avviene tramite il 5x1000, mentre con Ancos grazie ad alcuni appuntamenti del Mercatino della solidarietà.

L’importanza di fare rete nel sociale è fondamentale anche per il benessere del tessuto economico della nostra società. Per questo Confartigianato ha nella sua mission l’obiettivo di occuparsi di economia ed aziende, e allo stesso tempo di attività sociali. Economia e sociale sono un binomio fondamentale per l’associazione di categoria che vuole proseguire in questa direzione, confermando in questo senso un impegno fattivo.

“Ciò che abbiamo messo a disposizione per le persone più fragili è frutto di fondi provenienti dal 5x1000, ma arriva anche da risorse raccolte attraverso donazioni libere ed iniziative svolte durante tutti i dodici mesi dell’anno”, spiega Papini.

La rete di Confartigianato ed in particolar modo Ancos è stata in grado di raggiungere notevoli risultati in termini di contributi al tessuto sociale. “Negli ultimi 3 anni - sottolinea il segretario di Confartigianato imprese Arezzo - abbiamo sostenuto soggetti in difficoltà nel pagamento di bollette, soggetti segnalati da parrocchie del territorio provinciale. A questo si aggiungono le donazioni erogate a favore dell'Istituto di riabilitazione Medaglia Miracolosa e la donazione di un furgone alla Misericordia di Arezzo per il trasporto persone disabili”

Universo sociale è intervenuto direttamente nel 2024 sui Comuni di Montevarchi, Arezzo, Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano e negli anni precedenti anche in altre realtà della provincia.“In questi anni – commenta Alessandra Papini – abbiamo erogato oltre 12mila ore di assistenza gratuita per non autosufficienti, ore che si sono integrate a quelle gestite dalle cooperative sociali attraverso i Comuni”. Un patrimonio di solidarietà messo a disposizione dalla rete di Confartigianato Imprese Arezzo che ha come obiettivo quello di favorire il benessere della comunità all'interno della quale operano le imprese associate. “Quello della solidarietà è un frangente su cui non molleremo mai la prese, fa parte dello spirito che caratterizza l'operato dei nostri artigiani. Lo facciamo come associazione – conclude Papini – ma lo fanno anche i nostri associati, anch'essi in maniera del tutto volontaria. Il nostro intento è quello di alimentare sempre di più questo sistema virtuoso per non lasciare indietro nessuno”