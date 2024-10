Arezzo, 12 ottobre 2024 – Quality & Lean day dell’Asl Toscana Sud Est, premiati i progetti che migliorano l’organizzazione sanitaria

A premiare l'assessore regionale al Diritto alla salute Bezzini

Minimizzare lo stress quotidiano a cui è sottoposto il personale sanitario dovuto anche a cattive organizzazioni per migliorare l’offerta di servizi sanitari al cittadino. È questo il tema della seconda edizione del Quality & Lean day dell’Asl Toscana Sud Est che si è svolta oggi all’Hotel Garden di Siena, un appuntamento per presentare i progetti aziendali sviluppati nel 2023/2024 dedicati all’ottimizzazione e semplificazione.

Presente anche l'assessore regionale al Diritto alla salute Simone Bezzini, che ha premiato i due progetti vincitori, e per l’Asl Toscana Sud Est il direttore generale Antonio D'Urso, la direttrice sanitaria Assunta De Luca, la direttrice amministrativa Antonella Valeri e la referente aziendale Lean management Silvia Bellucci.

Durante la giornata, sono stati illustrati cinque nuovi progetti di buone pratiche già operativi e cinque idee progettuali in corso di attuazione. Una giuria scientifica composta da direttori di aziende ed enti del Sistema Sanitario Nazionale e professori universitari ha valutato questi progetti e ha deciso, riconoscendo il valore di tutti, di premiarne due secondo i criteri di complessità, impatto sul sistema e risultati raggiunti. Si tratta del progetto "Lean Six Sigma applicata al conto deposito e al conto visione", per l'ottimizzazione della gestione dei device, e dell'idea progettuale "Dal GOM alla cartella clinica elettronica: progetto pilota Area Aretina", che si occupa del miglioramento dell'organizzazione del Gruppo Oncologico Multidisciplinare. Durante la giornata, sono state consegnate anche menzioni speciali per i processi di accreditamento avvenuti in Azienda e per il miglior dipartimento Lean aziendale, andato a quello Infermieristico.

Per la cultura Lean & Quality, il saper rispondere a nuove sfide organizzative in tempi brevi, la capacità di snellire le procedure e guidare l'innovazione, sono valori aggiunti in uno scenario come quello attuale, specialmente per chi opera in ambito sanitario. L’Asl Tse è impegnata da tempo su questo fronte, come è stato riconosciuto anche in ambito nazionale in occasione dell’ultimo Lean Award dello scorso novembre dov’è stata premiata come la miglior azienda sanitaria Lean d’Italia.

«La formazione è da sempre la base per il cambiamento, - commenta l’assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana Simone Bezzini, - in Toscana stiamo mettendo in campo nuovi modelli organizzativi che mettono al centro le persone, con l’obiettivo di migliorare la presa in carico e la qualità del lavoro dei professionisti. I progetti presentati oggi, che nascono dalle intelligenze e le esperienze maturate in azienda, vanno proprio in questa direzione. Faccio i miei complimenti all'Asl Toscana Sud Est che ha fatto di questo approccio uno strumento concreto per rafforzare la rete e accrescere le risposte ai bisogni delle persone».

«Il processo di crescita di un'Azienda viene determinato giorno dopo giorno dai professionisti che ne fanno parte, - afferma il direttore generale Asl Tse D'Urso. - Questi progetti sono frutto dello spirito di adattamento continuo che è necessario per far evolvere i servizi sanitari. L'organizzazione ha bisogno di essere "innaffiata" tutti i giorni, come fosse una pianta».

Progetti finalisti

- Sangue sicuro senza interruzioni: work stress in sala consegna

- Lean Six Sigma applicata al conto deposito e al conto visione

- START.0 - StraTificAzione del Rischio anestesiologico tramite Televisita con profilo 0

- Infermieristica di famiglia e comunità: la casa come primo luogo di cura

- #aCasaTuaDeliveRX

Idee progettuali finaliste:

- La Cardioncologia in rete “The power to live”

- La persona affetta da patologia Traumatologica ortopedica presso il P.O. Misericordia di Grosseto: un percorso senza… traumi!

- Dal GOM alla cartella clinica elettronica: progetto pilota Area Aretina

- ASSO Attenzione Scadenza Sondinosogastrico

- Rm hole stop