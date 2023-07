Punto alla gola da un insetto: 56enne rischia la vita

San Casciano, 30 luglio 2023 – Paura stamani per un uomo di 56 anni residente alle Quattro Strade a Mercatale, Comune di San Casciano. Uscito di casa poco dopo le 9 sembra per andare da un amico, è stato punto alla gola da un insetto.

La puntura ha provocato un choc anafilattico nell’uomo che ha fatto in tempo a gridare aiuto. Sentito da alcuni vicini della piccola frazione nei pressi di Campoli, è stato soccorso ed è stato allertato il 118. La prima ambulanza ad essere inviata è stata la Misericordia di Mercatale, senza medico e senza infermiere.

Arrivati sul posto, i volontari si sono resi conto della gravità della situazione e la centrale ha fatto intervenire l’Avg di Greve in Chianti. Ambulanza e medico sono arrivati appena in tempo per riuscire a tenere in vita l’uomo, sposato, con un figlio. Per accelerare le operazioni di ricovero al pronto soccorso di Ponte a Niccheri, è stato fatto intervenire l’elisoccorso Pegaso.