Un aiuto agli anziani con 'Pronto Badante'

Valdera-Valdicecina, 26 aprile 2023 - La Società della Salute dall'Alta Val di Cecina-Valdera ha pubblicato un avviso per la realizzazione dell'intervento 'Servizi sociali di sollievo - Pronto Badante', progetto a favore delle persone anziane che non sono più in grado di provvedere autonomamente alle necessità di tutti i giorni.

L'avviso è rivolto ai soggetti del terzo settore, compresi gli enti di patronato, con sede operativa all'interno della Toscana. L'obiettivo del progetto è attivare azioni di sostegno a favore delle persone anziane, e delle loro famiglie, che per la prima volta si trovano in un situazione di disagio o difficoltà.

E' prevista l’attivazione di un numero unico a livello regionale dedicato alla famiglia con anziano convivente o all'anziano che vive da solo per segnalare il proprio disagio. Dopo la segnalazione segue la presa in carico dell'anziano e l'attivazione, nelle successive 24 ore, massimo 48 ore, di un intervento di supporto e tutoraggio.

L'operatore dedicato è in grado di informare e orientare la famiglia e la persona anziana sui servizi territoriali e sugli adempimenti amministrativi necessari, compreso la ricerca di un assistente familiare accreditato e di tutte le informazioni utili al miglioramento delle condizioni di vita all'interno dell'abitazione. L'intervento "Servizi Sociali di sollievo- Pronto Badante" ha durata triennale.

La Società della Salute destina a tale intervento circa 220mila euro, risorse assegnate dalla Regione Toscana. La presentazione delle proposte progettuali deve pervenire per posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] entro le 12 del 16 maggio 2023 (faranno fede la data e l’orario di invio della pec) e dovranno avere ad oggetto la dicitura: “ Progetto Servizi sociali di sollievo-Pronto Badante -SDS Alta val di Cecina-Valdera”. Per avere maggiori informazioni sugli obiettivi specifici del progetto, sui criteri di valutazione delle proposte e per ogni altro aspetto inerente l'avviso è possibile consultare l'avviso stesso sul sito http://www.sdsvaldera.it.