Arezzo, 13 settembre 2023 – Pronta e rinnovata la ex scuola del Pino a Foiano della Chiana in via di Sinalunga

Accoglierà i bambini della scuola dell’infanzia Alveare

La struttura è stata completamente ristrutturata e, in attesa del nuovo polo scolastico 0-6 anni da 7.2 milioni di euro finanziato con il Pnrr ed i cui lavori partiranno in inverno, l’immobile ospiterà temporaneamente i bambini della scuola infanzia.

Il progetto del nuovo polo scolastico rappresenta una grande sfida per la città ed il territorio.

I lavori per la costruzione della nuova struttura partiranno, secondo i tempi stabiliti dal PNRR, nel mese di novembre 2023 per concludersi nel giugno 2026 Foiano.

“Un investimento mai registrato a Foiano, racconta il Sindaco Francesco Sonnati, e che migliorerà profondamente l’organizzazione scolastica, ma nel frattempo, come annunciato già nel mese di giugno, abbiamo predisposto tutte le soluzioni transitorie per i bambini.

A settembre tutti a scuola senza problemi.

Proprio con questo obiettivo è nato l’investimento che abbiamo fatto per recuperare pienamente la ex scuola del Pino che da oggi ospiterà i giovani studenti fino alla fine dei lavori per il nuovo polo che verrà realizzato demolendo l’attuale scuola “Alveare”, in via Bruno Buozzi.

Questo della Scuola Il Pino, prosegue il sindaco Sonnati, è un doppio investimento per la comunità perché oggi la rinnovata scuola del Pino è a disposizione per le attività scolastiche, ma una volta che i ragazzi saranno rientrati nel nuovo Polo i foianesi si troveranno uno spazio funzionale e sicuro su cui costruire tante nuove opportunità. In poco più di dieci mesi i nostri uffici sono stati in grado di progettare e realizzare questo grande intervento di recupero. Nuovi infissi, impianti, opere edili e imbiancature ed anche la costruzione di uno spazio esterno dedicato dove i bambini potranno fare attività. Questa è anche l’occasione per ringraziare i nostri professionisti dell’Ufficio Tecnico e dell’Amministrazione per la dedizione e la qualità del loro lavoro. Grazie a loro e alla collaborazione delle istituzioni scolastiche oggi possiamo consegnare alle famiglie ed ai ragazzi una scuola sicura e funzionale.”

“Un edificio destinato a dare maggiore efficacia all’esperienza di continuità educativa dalla nascita sino ai sei anni attraverso la collaborazione e l’integrazione delle competenze tra il Comune e l’Istituto Omnicomprensivo Marcelli, racconta Anna Bernardini dirigente della scuola.

Alla vigilia di questo nuovo anno scolastico ci accingiamo, non senza emozione, a salutare la storica scuola dell’Infanzia “L’ALVEARE” ed a rientrare nei locali della ex Scuola Elementare “IL PINO” che l’Amministrazione Comunale ha provveduto a recuperare in questi mesi estivi.

Siamo indubbiamente orgogliosi di poter aggiungere questo nuovo importante segmento al nostro Istituto andando ad implementarne in modo significativo la dimensione verticale del percorso educativo/formativo della Scuola di Foiano.”