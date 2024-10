Professioni infermieristiche, svolta epocale: il Ministro annuncia lauree specialistiche

Arezzo, 14 ottobre 2024 – “Siamo a una svolta epocale nell’evoluzione della nostra figura professionale”, afferma il Presidente di Opi Arezzo Giovanni Grasso

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci aveva di fronte i 102 Presidenti degli ordini professionali provinciali, ed era quindi la platea migliore per un annuncio di carattere storico illustrando i provvedimenti del Governo sul personale sanitario. “È stato davvero importantissimo sentire il Ministro affermare la centralità del ruolo degli infermieri per garantire la qualità della sanità pubblica – racconta Giovanni Grasso, Presidente di Opi Arezzo e coordinatore degli Ordini della Toscana. Soprattutto perché non si è trattato di una semplice, per quanto importante, affermazione di principio ma di un annuncio di atti concreti, quali l’istituzione di tre nuovi corsi di laurea specialistica in Cure Primarie e Sanità Pubblica, in Cure Pediatriche e Neonatali e in Cure Intensive dell’Emergenza. Saranno così offerti ai nostri professionisti già in possesso di laurea triennale abilitante ulteriori opportunità formative e sbocchi di carriera in settori che rappresentano le principali necessità dei cittadini. A questo si aggiunge, non meno importante, l’apertura a livello nazionale della strada per la prescrizione infermieristica di trattamenti assistenziali e tecnologie specifiche quali ausili e presidi sanitari, un percorso sul quale in Toscana abbiamo già avviato il dibattito e orientato le scelte della politica. Posso quindi dire con grande soddisfazione che è stato compiuto un passo fondamentale nella nostra evoluzione professionale”, conclude il Presidente Giovanni Grasso.

