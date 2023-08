Procede l’iter per la realizzazione della Casa della Comunità Hub a Terranuova Bracciolini

Arezzo, 29 agosto 2023 – Un altro passo verso la realizzazione della Casa della Comunità Hub a Terranuova Bracciolini. Il Comune ha proceduto con la firma del contratto per l’acquisizione e successiva cessione all’ASL Toscana sud est delle aree necessarie alla costruzione dell’edificio che ospiterà la struttura sociosanitaria polivalente, che garantisce un potenziamento delle funzioni di assistenza sanitaria primaria, prevenzione e promozione della salute.

L’area individuata per la nuova Casa della Comunità è quella limitrofa alla Casa della Salute e alla C.R.T, in via Donizetti.

“Con la cessione dei terreni all’ASL – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – si aggiunge un importante tassello che porterà alla realizzazione di una struttura accessibile e funzionale, con l’obiettivo di dare risposte socio-sanitarie alla collettività valdarnese. Grazie alla fattiva collaborazione tra le realtà coinvolte – ha aggiunto - l’iter sta procedendo nel pieno rispetto del cronoprogramma”.