Arezzo, 14 novembre 2023 – Presente anche il sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, al convegno sul tema “La forza dell’Umbria del nord” svoltosi lunedi mattina a Città di Castello. “Una iniziativa di spessore” ha commentato il primo cittadino “che ha permesso di riunire istituzioni e forze imprenditoriali delle due parti della vallata, sia umbra che toscana, e di gettare le basi di progettazioni comuni al territorio. Che cade in concomitanza con il lavoro svolto da tutti gli attori protagonisti dell’ambizioso progetto sulla Valtiberina candidata a Capitale della Cultura per il 2026, occasione questa che sta giù mostrando piena sinergia fra le due realtà. Molteplici i settori in cui è possibile fare squadra al di là dei confini amministrativi. E al proposito da sottolineare con piacere il riferimento fatto dalla Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che durante i lavori ha espresso il suo compiacimento per il supporto che il Comune di Sansepolcro ha dato e sta dando sul tema delle infrastrutture di collegamento, sia viarie che su strada ferrata. Le sfide che ci attendono sono molteplici, fondamentale è lavorare assieme per migliorare un’area che da Umbertide a Pieve S.Stefano ha le stesse esigenze. Da parte mia e del Comune di Sansepolcro massima volontà di cooperazione con i colleghi e gli amici dell’Umbria”.