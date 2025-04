Presentata la Processione di Gesù morto a Terranuova

Arezzo, 11 aprile 2025 – Presentata la Processione di Gesù morto

Davide Riondino nella parte di Pilato e Alessandra Bedino nella parte di Claudia Procula Un po’ di numeri: 400 persone a lavorare, 100 in produzione e 294 a sfilare

Terranuova Bracciolini si prepara a vivere una delle sue tradizioni più partecipate: la Processione di Gesù Morto, che si terrà venerdì 18 aprile 2025, giorno del Venerdì Santo.

“Quest’anno torna la Processione di Gesù Morto, un momento di grande momento di coesione e identità che coinvolge sia credenti che non. È una tradizione di cui sentiamo la responsabilità perché le prime notizie risalgono al 1797. Non siamo chiamati a viverla solo nel presente, ma anche a custodirla e tramandarla ai posteri, come è successo spesso nella nostra comunità, basti pensare alla festività del Perdono” ha detto il Sindaco, Sergio Chienni.

Le prime testimonianze documentano eventi che mescolavano la liturgia e il teatro, con la partecipazione attiva della comunità. Ancora oggi, centinaia di figuranti, tra cui nuovi volti ogni anno, mantengono viva la tradizione, con un coinvolgimento che va oltre la fede, creando un senso di comunità che si trasmette di generazione in generazione.

La Processione di Gesù Morto è una rappresentazione sacra che, grazie alla partecipazione di centinaia di figuranti e l’afflusso di migliaia di spettatori, contribuisce a mantenere viva la tradizione. L’evento è da sempre legato alla Parrocchia e al Consiglio pastorale di Terranuova, che per gli aspetti artistici ed organizzativi si affidano alle associazioni culturali locali.

Anche quest’anno la Processione avrà un’impronta di grande spiritualità, con una rappresentazione basata sui racconti dei Vangeli, in linea con la tradizione. Tra le novità ci sarà Davide Riondino nella parte di Pilato e Alessandra Bedino nella parte di Claudia Procula. I numeri sono quasi analoghi a quelli di 7 anni fa, 400 persone a lavorare, 100 in produzione e 294 a sfilare

L’ultima edizione della Processione risale al 2018, quando l’evento fu curato dall'Associazione Dritto e Rovescio APS che ha anche elaborato il progetto per l’edizione del 2025. Analogo sarà il percorso che si snoda lungo le vie del centro storico, da piazza della Repubblica passando da via Poggio Bracciolini, viale Piave, piazzale Trento, via Fazia, via Garibaldi. Nel piazzale del cimitero la Crocifissione. Il ritorno della Processione, dopo sette anni, è una testimonianza dello spirito di comunità che pervade Terranuova. Questo evento è reso possibile grazie al lavoro instancabile della Parrocchia di Santa Maria Bambina, dell'Associazione Dritto e Rovescio, sotto la direzione di Riccardo Vannelli, e di tutti i volontari. Un sentito ringraziamento va agli sponsor che hanno reso possibile questa iniziativa: Banca del Valdarno, Valdarno Ambiente Iren, Trenti Vivai, e Consiglio Regionale della Toscana.a