Arezzo, 31 gaoto 2024 – Prende vita la Biblioteca di Chiusi della Verna: al via una serie di laboratori, presto l’inaugurazione.

La Biblioteca di Chiusi della Verna “Fratello Sole, Sorella Luna” diventa realtà, grazie ad un’idea e all’impegno del sindaco Tellini e di tutta l’amministrazione.

Il progetto era atteso dalla comunità ed è destinato a diventare uno spazio sociale di riferimento per l’intero territorio, inteso non solo come luogo di raccolta di libri per la lettura in sede o in prestito, ma anche come luogo di raccolta della memoria del paese e occasione di incontri per i residenti, turisti e pellegrini.

Inserito nelle rete bibliotecaria provinciale, il progetto prevede attività e iniziative per bambini, adulti, anziani e persone fragili, centrate sulla Verna, sulla storia sua e dei suoi abitanti. Già domani 31 agosto, dalle 16 alle 18, nella sede in via Michelangelo 4, è in programma uno dei primi laboratori che prevede la creazione di braccialetti in tessuto, un evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria.

Si tratta di un luogo molto aperto ed accogliente, con arredi ben studiati, in sintonia con il mondo della Natura, e offre spunti di riflessione come una piazza del sapere.

Gli eventi che verranno organizzati nella sede della Biblioteca saranno in collaborazione con le scuole del territorio, Legambiente, Cai, medici per l’ambiente e altre associazioni del territorio.