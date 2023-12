Si sforna a San Casciano il miglior panettone della Toscana

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 13 dicembre 2023 – Il miglior panettone toscano si produce a San Casciano. A realizzarlo è Walter Romualdi della pasticceria Beltrami in piazza Zannoni che ha conquistato per la settima volta il Panettone Day 2023 di Milano.

«La mia è una passione – racconta Romualdi – e cerco sempre qualcuno che mi migliori, non che mi lodi. Essere considerato il miglior panettone toscano è una grande emozione». Romualdi, che ha vinto con il tradizionale uvetta e canditi, dice di essere «un autodidatta. Ho cominciato a Pontassieve da Riggini, poi mi sono messo per conto mio. Ho imparato molto da Marcello Pieraccioni e tanto anche dal mio ex socio, Sergio Ecclesia».

Il segreto per essere il migliore, spiega Romualdi, è «quello di provare e riprovare fino a raggiungere la perfezione. Devi sbagliare se vuoi fare un prodotto perfetto».

Il panettone di Romualdi, che vive a Montespertoli con moglie e tre figlie, ha conquistato la giuria di esperti supervisionata da Gino Fabbri e Marco Pedron. Al contest hanno partecipato 283 panettoni prodotti da 154 professionisti provenienti da tutta Italia. «Mi è dispiaciuti lasciare Pontassieve, ma ho dovuto farlo per problemi di gestione familiare. È molto gratificante lavorare a San Casciano, spero di continuare così. E se il prossimo anno rivinco, la dedico a mia mamma», chiude Romualdi.

«Anche quest'anno la selezione dei finalisti del concorso Panettone Day si è conclusa e, in qualità di presidente di giuria per il secondo anno consecutivo, vorrei ringraziare tutto il team di esperti pasticceri che mi ha accompagnato con grande professionalità nella valutazione dei 283 panettoni iscritti», spiega il maestro Gino Fabbri.

«I criteri che ci hanno guidato nella valutazione della qualità di ogni panettone sono stati: l'aspetto, l'alveolatura regolare, il colore, la distribuzione omogenea dei canditi, il profumo e ovviamente il gusto. Auguro a tutti i partecipanti dell'edizione 2023 di saper cogliere tutte le opportunità di crescita e visibilità connesse a questo concorso, per riuscire ad alzare sempre di più l'asticella delle proprie aspettative».