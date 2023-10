Precipita da un solaio in costruzione, grave un operaio

Figline (Firenze), 3 ottobre 2023 – Un operaio è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi dopo essere precipitato da un solaio in costruzione. L'infortunio sul lavoro è avvenuto oggi intorno alle 14 a Figline Valdarno, in località Le Valli.

L'uomo, 54 anni, secondo una prima ricostruzione stava prendendo le misure per l'installazione di alcuni infissi quando è caduto, facendo un volo di circa tre metri. Sul posto è intervenuta l'ambulanza e gli ispettori della Asl.