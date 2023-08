Poste assume in provincia di Arezzo

Arezzo, 31 agosto 2023 – Circa 2100 i neoassunti in tutta Italia, piano concordato con le organizzazioni sindacali e che contribuisce a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale “2024 Sustain & Innovate”.

Esemplare la storia di Jessica Mattesini, neoassunta ad Arezzo città come portalettere, presso il centro distribuzione di Arezzo mecenate via Don luigi Sturzo, che sta vivendo con entusiasmo l’inizio della sua carriera in poste italiane.

Jessica Mattesini è uno delle 4 risorse assunte a tempo indeterminato da Poste Italiane nell’ultimo periodo nel centro postale di Arezzo Mecenate, via don luigi Sturzo, Arezzo.

” Sono Gessica, ho 33 anni ed il mio percorso all'interno di poste è iniziato l'anno dopo il covid, che ci ha un po' scombinato tutti.

Ho sempre lavorato in bar e ristoranti, fino a che ho provato a cambiare stile di vita lavorativo. Avevo bisogno di nuovi stimoli, così ho inviato la mia candidatura a Poste Italiane. Sono stata contattata poco dopo, circa due mesi dopo.

Il mio percorso è iniziato in maniera precaria, il contratto veniva rinnovato di 3 mesi in 3 mesi. Ho raggiunto il periodo di 12 mesi con fatica e determinazione.

L'ambiente in cui mi sono ritrovata mi è stato di grande aiuto. Ho incontrato delle persone che sono state subito amiche e di grande supporto.

Sono cresciuta sia a livello lavorativo che umano, grazie al forte rapporto con i miei colleghi che, all’inizio, mi hanno preso per mano lasciandomi piano piano raggiungere un'autonomia completa. Dopo di che sono riuscita a volare da sola, come mi dice la mia direttrice...

In questa azienda si ha la possibilità di crescere professionalmente o di cambiare ruolo, ma per il momento fare la portalettere mi gratifica molto e lo vedo un lavoro adatto alla mia personalità.

Non nascondo che di giornate toste ce ne sono state, si pensa che il postino sia un lavoro facile e leggero, ma ammetto che è tutt'altro, anche se è molto appagante.

Difatti, dopo circa 5 mesi aver terminato il primo "step" sono stata richiamata per entrare in poste a tempo indeterminato. E da lì, i progetti, il futuro e la stabilità che ovviamente tutti ricerchiamo, è diventata realtà.” – conclude Jessica

Il programma di Politiche Attive del lavoro, che riguarda circa 2100 assunti in tutta Italia, è concordato con le organizzazioni sindacali e contribuisce a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale “2024 Sustain & Innovate”.

Grazie a queste nuove assunzioni, Poste Italiane continua a garantire una presenza costante e qualificata sul territorio, dimostrando concretamente la propria vicinanza alle comunità, al territorio e alle esigenze di tutti i cittadini.