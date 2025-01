Arezzo, 20 gennaio 2025 – Porta Romana ospita il Gran Galà dei fantini

Il primo febbraio evento unico e inedito sulla storia giallorossa legata al Palio Si incontrano tutti i professionisti della monta che hanno vinto per il rione dal 1977 ad oggi

Il popolo di Porta Romana si prepara a vivere una serata unica e memorabile: per la prima volta nell’era moderna del Palio dei rioni, a Castiglion Fiorentino si incontrano i fantini vittoriosi per i colori giallorossi. Il Gran Galà dei fantini si svolgerà sabato 1 febbraio nei locali della sede e, come si può facilmente intuire, è dedicato ai “mestieranti del Palio”, professionisti della monta, famigerati protagonisti in un modo o nell’altro della terza domenica di giugno e quindi figure centrali, centralissime, nell’immaginario dei popoli rionali e di tutti coloro per i quali il Palio è molto più che una semplice corsa di cavalli.

Con questo evento il Consiglio direttivo guidato dalla presidente Lucia Casagni intende omaggiare chi ha regalato giornate di tripudio a Porta Romana, ma, soprattutto, intende costruire un’occasione propizia per ricamare una serata amarcord nella quale far rivivere i ricordi, le suggestioni, gli aneddoti dei fantini e dei dirigenti di Porta Romana che quei fantini, via via, hanno ingaggiato. All’appello della “serata in smoking” (l’eleganza è legata al tema, non certo a qualche imposizione snob sul dress code), tutti i fantini che hanno vinto almeno un Palio o paliotto dal 1977 al 2024 – ci sarà anche un doveroso e meritato omaggio alla memoria di Giuseppe Gentili detto Ciancone e Vincenzo Foglia detto Frasca, dei quali sono stati invitati i familiari.

La serata inizia alle 20 con l’aperitivo e prosegue con la cena il cui menù prevede sformato di porri e patate su fonduta di pecorino; tortiglioni al ragù bianco; polenta al formaggio e funghi; peposo e fegatelli; insalata; panna cotta. Nel corso della serata verranno proiettati i filmati delle carriere dei quindici Palii e tre Paliotti vinti da Porta Romana. Per partecipare è necessario prenotare contattando Mart