Polizia al lavoro, sotto la lente la S.R. 71 tra Sant’Andrea a Pigli e Rigutino

Arezzo, 30 marzo 2023 – Prosegue l’attività della Polizia Municipale per garantire il rispetto delle norme del codice della strada e la sicurezza lungo le principali arterie del territorio comunale. Ancora una volta ne è scaturita una giornata impegnativa: martedì 28 marzo lungo la S.R. 71 tra Sant’Andrea a Pigli e Rigutino, tratto noto alle cronache per i gravi incidenti avvenuti, anche mortali, sono scattati controlli da parte di ben 13 pattuglie sulla velocità, sulla regolarità dei documenti necessari alla guida e sulle norme comportamentali.

Sono stati coinvolti 4.807 veicoli, anche mediante strumentazione idonea ad accertare la regolarità della revisione e dell’assicurazione, e contestate 71 violazioni. In particolare: 21 automobilisti non avevano sottoposto il veicolo a revisione periodica, 20 sono stati multati perché non indossavano le cinture di sicurezza, 7 perché telefonavano con il cellulare durante la guida, 6 violavano le norme sull’autotrasporto, 3 veicoli sono stati anche sequestrati perché privi della copertura assicurativa, 2 gli eccessi di velocità perseguiti, 12 sanzioni hanno riguardato violazioni di altro genere tra le quali una ha comportato il ritiro immediato della patente di guida.