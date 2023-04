Pistoia, auto tampona un mezzo dei vigili del fuoco e lo fa ribaltare: sei feriti

Pistoia, 19 aprile 2023 – Spettacolare incidente fortunatamente senza gravi conseguenze. Cinque vigili del fuoco sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso in seguito al ribaltamento della loro mezzo provocato dal tamponamento di un auto.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 sulla Tangenziale Est di Pistoia all'altezza dell'incrocio tra Le Fornaci e via Castel dei Guidi. Il mezzo dei vigili del fuoco, con la sirena accesa, stava andando su un intervento di soccorso a persona e arrivato in prossimità dell'incrocio è stato violentemente tamponato da un giovane alla guida di una Mercedes.

Anche l'occupante del veicolo è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso così come tutti gli occupanti del mezzo dei vigili del fuoco. Fortunatamente al momento non risultano gravi. Insieme al118 sono intervenuti anche Misericordia e Croce Verde, oltre ad altre squadre dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e il recupero del mezzo ribaltato. Alla Polizia municipale il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. In ausilio i carabinieri per la gestione del traffico. Immediatamente dopo l'incidente sul posto è accorso anche il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia Fabio Tossut.