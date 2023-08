Piscina comunale di Foiano, a settembre si torna a nuotare grazie all’accordo con un nuovo gestore

Arezzo, 11 agosto 2023 – La piscina comunale di Foiano della Chiana è uno degli impianti sportivi di riferimento per l’intera Valdichiana e tornerà in piena attività entro il mese di settembre 2023.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, dichiara il Sindaco di Foiano della Chiana Francesco Sonnati. Abbiamo lavorato intensamente in questi mesi per calibrare la ripartenza della piscina con un nuovo gestore e credo che il risultato sia veramente positivo.

I due soggetti che, grazie ad una ATI (Associazione Temporanea d’Impresa), andranno a lavorare nel nostro impianto sono la Virtus Buonconvento e Arezzo Nuoto, società con esperienza pluriennale in ambito gestione attività in acqua e impianti sportivi, e che danno ampie garanzie di professionalità.

La nostra piscina non è semplicemente un impianto sportivo, ma è un patrimonio fondamentale non solo per Foiano ma per tante persone dei comuni limitrofi che la frequentano.

A breve partiranno tutte le attività di promozione e informazione sulle nuove opportunità che la piscina comunale offrirà alla sua riapertura.

Desidero ringraziare tutta la Giunta che si è mossa in armonia ed ha lavorato per raggiungere questo risultato che considera fondamentale per il futuro della piscina.”

“E’ un risultato che cercavamo da tempo, afferma Gabriele Coeri Assessore allo Sport del Comune di Foiano. La piscina è parte strategica delle attività sportive del nostro territorio e lo stop momentaneo alle attività aveva creato preoccupazione. Con questo passaggio siamo felici di aver dato stabilità e certezza a questo impianto al quale siamo tutti legati.”

La nuova gestione annuncia l'avvio di tutte le attività dalla fine del mese di settembre e l'apertura di un info point attivo in piscina già nelle prossime settimane.

La piscina sarà aperta tutti i giorni e offrirà corsi di nuoto, di acqua gym, preagonistica oltre alle attività per neonati, anziani e disabili.

"Come gestori, dichiarano i rappresentanti di Virtus Buonconvento e Arezzo Nuoto, siamo ansiosi di cominciare questa nuova avventura per riportare la piscina di Foiano al massimo del suo potenziale."