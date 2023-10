Perugia, incidente sul Raccordo: code chilometriche

Perugia, 2 ottobre 2023 - Un lunedì da incubo per il traffico perugino. Verso le 8.30 di stamattina un incidente all'altezza di Perugia ha completamente bloccato il traffico in direzione del Trasimeno. Le file si sono formate già a Collestrada con ripercussioni in tutte le strade interne. Una lunga e incessante coda si è dunque formata a Ponte San Giovanni fino allo svincolo di San Faustino.

In corso tra l'altro lavori all'altezza di Lidarno che contribuiscono a rendere difficoltosa la circolazione ai piedi del capoluogo. E oggi è anche ripartito il.cantiere sulla statale 75 a Foligno che fa parte di una serie di interventi programmati da tempo da parte di Anas in utta l'Umbria.