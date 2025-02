Passeggiata culturale “I luoghi della Madonna del Conforto in Arezzo” in concomitanza del Giubileo della Speranza 2025 Il Csi di Arezzo e l’Associazione Il Cammino della Traslazione ASD sono liete di presentare la passeggiata culturale “I luoghi della Madonna del Conforto in Arezzo”, un evento speciale che si terrà domenica 9 febbraio a partire dalle ore 15:30, in occasione del Giubileo della Speranza 2025