Pasqua da Pasticceria Bonci si festeggia con la Bria Colomba

Arezzo, 11 marzo 2024 – Da Pasticceria Bonci di Montevarchi la Pasqua si celebra da sempre con la Bria Colomba, lievitato artigianale con bagna alcolica, prodotto senza conservanti e con pasta madre custodita da oltre 60 anni nei laboratori di famiglia.

La Bria Colomba. La Bria Colomba nasce dalla ricetta originale del Panbriacone e come il ‘Re di casa Bonci’ ha la stessa anima liquorosa di vini passiti selezionati in Toscana. Pochi gli ingredienti, ma di estrema qualità: farina, uova, zucchero, burro di latteria, lievito naturale da madre acida conservato da oltre 60 anni in casa Bonci, uva di Corinto e uva sultanina. La lievitazione è naturale e lunga 36 ore, come vuole la ricetta tradizionale di Pasticceria Bonci. L’impasto, una volta cotto e raffreddato, viene bagnato, nella versione originale, con vini passiti della Toscana. Ogni anno dai laboratori di Pasticceria Bonci escono oltre 15 mila Bria Colombe artigianali, tutte prodotte un mese prima della Pasqua.

Sette varianti con la nuovissima Bria Colomba Mandanero. Oltre alla ricetta tradizionale, la Bria Colomba è disponibile in sette varianti di gusto: Rum e Cioccolato fondente, con bagna al Rum e golose gocce di cioccolato; Mokanero, dove il liquore al caffè incontra il cioccolato fondente; Pere e cioccolato, bagnata con distillato di pere Williams e arricchita con cioccolato fondente; Zagara e fiori d’arancio, con morbidissimi cubetti di arancia candita e liquore alla Zagara, ideale per chi cerca una raffinata tentazione; Limoncello, con scorza di limone candita e impasto bagnato con sciroppo alcolico a base di infuso di limoni IGP Sorrento; Pesca e Vino Rosso, con pesca candita e bagna con vino rosso, e la nuovissima versione Bria Colomba Mandanero, con un impasto al cacao arricchito dalla pasta di Mandarino, gocce di cioccolato fondente e bagnato con il liquore al Mandarino.

Oltre 70 anni di storia per Pasticceria Bonci. La storia di Pasticceria Bonci inizia nel 1953 da un piccolo negozio di Montevarchi, nel cuore della Toscana aretina, grazie ai nonni Giuseppe e Irma. Qualche anno più tardi sono i figli Silvio, Sergio e Alessandro a prendere le redini dell’azienda e a proiettarla come una delle pasticcerie artigianali più importanti in Italia. Dal 1995, grazie al Panbriacone, diventato il simbolo di Pasticceria Bonci, la realtà è cresciuta a livello nazionale e internazionale, arrivando a esportare in molti Paesi del mondo: in tutta Europa, Hong Kong, Inghilterra, Giappone, Stati Uniti d’America, Australia, Cile, Canada e Singapore. Tra i prodotti più richiesti all’estero ci sono il Panbriacone e la versione del Panbriacone cioccolato e Rum. Da 70 anni l’arte pasticcera si tramanda di padre in figlio mantenendo la passione e l’attenzione per la lavorazione artigianale, senza conservanti e con materie prime naturali. Oggi a guidare la Pasticceria sono Alessandro, uno dei figli del fondatore, e la terza generazione Bonci, con Gianluca, Gianmarco e Giulia che hanno dato un’ulteriore spinta alla produzione insieme al maestro cioccolatiere Michele Mezzasoma.

Dove acquistare. La Bria Colomba Bonci, in tutte le varianti di gusto, e le uova di cioccolato artigianali possono essere acquistate su www.pasticceriabonci.it oppure presso il punto vendita di Pasticceria Bonci a Montevarchi (Arezzo), in via Vespucci 101. Sul sito della Pasticceria sono presenti anche i rivenditori dove poter acquistare i prodotti Bonci in tutta Italia.