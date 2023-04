Turista partorisce in crociera: task force per salvare il piccolo

Genova, 28 aprile 2023 – E’ nato prematuro, un mese prima del termine della gravidanza. Le sue condizioni in un primo momento sembravano gravi, poi si è ripreso. Storia a lieto fine a bordo della Costa Toscana, la nave di Costa Crociere in navigazione tra Civitavecchia e Genova.

Una turista francese incinta di otto mesi è improvvisamente entrata in travaglio. E’ stato lo staff della nave a soccorrerla. Il piccolo è nato nell’ospedale di bordo mentre la grande imbarcazione stava raggiungendo il capoluogo ligure.

E’ stato allertato dal personale di bordo l’ospedale “Gaslini” di Genova che ha messo in atto il trasporto neonatale di emergenza. A bordo di Costa Toscana si sono recate la neonatologa Federica Mongelli con l’infermiera professionale Denise Ruaro.

“Abbiamo trovato il neonato in serie difficoltà respiratorie – dice la dottoressa Mongelli – con temperatura molto bassa (ipotermia), che è uno dei problemi dei piccoli pazienti pretermine insieme alla necessità di apporto di liquidi per via endovenosa”.

"Grazie al soccorso tempestivo – spiega l’ospedale in una nota – le condizioni del neonato sono adesso stabili, è sottoposto a cure intensive ed al momento non sono state rilevate complicanze tipiche della prematurità ma si dovrà aspettare ancora un po’ prima di sciogliere la prognosi. La mamma di nazionalità francese si trova anch’ella al Gaslini in buone condizioni”.