Pappagallo cenerino si allontana da casa, ritrovato dopo tre giorni

Terni, 26 maggio 2023 - Si era allontanato da un'abitazione privata e dopo tre giorni è stato ritrovato 'Cico', pappagallo cenerino, specie protetta, per il quale lo scorso 23 maggio aveva lanciato un appello la Guardia nazionale ambientale, lasciando anche un recapito telefonico per eventuali avvistamenti. “Cico e' stato ritrovato” fa sapere oggi la Gna “che ringrazia tutte le persone che si sono attivate per ritrovarlo”. Un grazie particolare, continua la Gna, alla signora che alle 6.40 ha chiamato per segnalare la presenza del pappagallo. C'è poi stata una catena di solidarietà che ha premesso a Cico, che porta un anello identificativo alla zampa, di tornare a casa, nella zona di via dell'Ospedale, da dove si era allontanato.