Palio dei Barchini: a Castelfranco cresce l'attesa

Castelfranco di Sotto, 20 maggio 2023 - Il Palio dei Barchini con le due ruote traguarda al 37esima edizione: la sfida a Castelfranco di Sotto, in programma ogni anno a fine maggio, vedrà scendere nell'agone le quattro Contrade di San Michele in Caprugnana, San Martino in Catiana, San Bartolomeo a Paterno e San Pietro a Vigesimo, pronte ad affrontare una settimana lunga di festeggiamenti, dopo un anno di lavoro e di aggregazione. L’edizione numero 37 ha un programma ricco di eventi: la settimana del palio come ogni anno vede le prime tre sere occupate dalle prove libere in piazza Garibaldi. Lunedì, martedì e mercoledì dalle 21 i barcaioli proveranno il circuito di gara e potranno svelare o meno i loro segreti prima di domenica. Giovedì 25 maggio dalle 19, i controlli tecnici dei Barchini all’Orto di San Matteo. Venerdì 26 maggio dalle 20.30 le Contrade alle porte per la Santa Messa religiosa nella chiesa Collegiata per la benedizione dei barchini, con l’esibizione dei gruppi musici e sbandieratori delle quattro contrade e la presentazione dei barcaioli. Sabato 27 maggio dalle 7.30,ecco verifiche tecniche dei barchini in piazza Remo Bertoncini e dalle 18 prove libere del circuito di Piazza Garibaldi. Come da tradizione ogni contrada organizza la sera prima del palio la cena della vigilia. Domenica 28 maggio è il giorno della gara. Al mattino sfilata storica dalle 10 per le vie del paese, ogni contrada sfilerà con un gruppo gremito di tamburini, sbandieratori, portacolori con dame cavalieri e figuranti della storica dove ogni contrada porta in scena un tema specifico. Infine, i temi: San Martino porterà la rievocazione di “Carlo Guerrazzi-l’atto di valore del giovane Castelfranchese nella grande guerra 1916”; San Bartolomeo rievoca “La peste del 1631 a Castelfranco”; San Pietro torna indietro nel tempo con “1846-1854 La ricostruzione del Campanile di Porta San Pietro a Vigesimo,dopo il terremoto”; San Michele porta come tema “Alè biancoverdi”.