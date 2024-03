Palestra di Bibbiena, il punto sui lavori

Arezzo, 14 marzo 2024- Il Sindaco Filippo Vagnoli, nella visita settimanale ai cantieri di Bibbiena questa settimana, ha fatto sosta al cantiere della nuova palestra del capoluogo.

Vagnoli commenta: “Le fondazioni sono terminate e è iniziata la costruzione del primo blocco nella parte anteriore dell’edificio scolastico che prevederà gli spogliatoi e alcune aule a livello superiore. I lavori stanno procedendo molto bene quindi nei prossimi mesi andremo dritti alla realizzazione della palestra vera e propria che sorgerà nella parte posteriore dell’edificio”.

Il Sindaco spiega l’importanza di questo lavoro: “Si tratta di un intervento storico poiché a Bibbiena non c’è mai stata una palestra degna di questo nome. Tra qualche mese potremo finalmente fare il taglio del nastro e regalare ai bambini e alle bambine della scuola una struttura per fare sport in completa serenità, libertà e sicurezza, ma c’è di più. Questa struttura dal pomeriggio alla sera potrà essere utilizzata anche dalle associazioni”.

L’intervento della palestra a uso scolastico e pubblico, è reso possibile da finanziamento statale di 1 milione e mezzo di euro, ottenuti grazie a una lungimirante progettazione degli uffici comunali su indicazione degli amministratori.

L’opera sta sorgendo su un precedente immobile ormai in disuso che un tempo aveva ospitato le classi della scuola primaria di Bibbiena.

Filippo Vagnoli conclude con alcune anticipazioni su altri lavori che stanno per concludersi sul territorio: “Anche Bibbiena, come Soci, avrà a breve la sua palestra. Parimenti a Soci, tra poche settimane, inaugureremo la nuova scuola dell’infanzia con la quale completeremo la cittadella scolastiche con tutte le scuole sicure: asilo nido, infanzia, primaria e medie oltre che la palestra. A Bibbiena, inoltre, inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido con il quale raddoppieremo i posti disponibili per le famiglie del nostro comprensorio passando da 60 a 120”.