Pagamento dei ticket, stop nelle farmacie da settembre: ecco cosa cambia in Toscana

Firenze, 23 agosto 2023 – Dal primo settembre cambiano le modalità di pagamento del ticket sanitario in Toscana. Non sarà più possibile effettuarlo nelle farmacie convenzionate per i servizi di prenotazione.

Cosa cambia

Così è stato disposto dalla delibera della giunta regionale Toscana numero 708 del 26 giugno scorso che, in particolare, prevede lo stop alla possibilità di effettuare il pagamento nelle farmacie convenzionate per i servizi prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, che avveniva utilizzando il software di prenotazione.

Dove pagare il ticket

Dall’1 settembre il pagamento dei ticket potrà avvenire solo tramite i seguenti canali:

- Totem riscuotitori Puntosì situati nelle strutture sanitarie;

- Front office Cup aziendali;

- Circuito pagoPa utilizzando il bollettino analogico;

- Piattaforma regionale Iris rete alla pagina https://iris.rete.toscana.it/public/

- App Toscana Salute

- Sportelli della Banca Monte dei Paschi di Siena, presentando il codice di pagamento Iuv riportato nell'intestazione del foglio di prenotazione o attraverso gli sportelli automatici (Atm Mps).